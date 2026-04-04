SOUHRN: Zásadní události soboty 4. dubna

Projděte si zásadní zprávy soboty 4. dubna 2026.
Izraelské a americké údery zasáhly petrochemický areál a Búšehr, tvrdí Írán
Izraelské a americké údery v sobotu zasáhly petrochemický areál v provincii Chúzestán na západě Íránu, uvedla podle agentur íránská oficiální média. Podle nich je pravděpodobné, že úder na místě někoho zabil nebo zranil. Jeden člověk zemřel po dopadu střely u areálu íránské jaderné elektrárny Búšehr, informovala agentura Tasním a místní úřady. Izrael a Spojené státy útočí na Írán od 28. února, některé údery zasáhly i energetická zařízení, kvůli čemuž Teherán pohrozil ostrou odvetou.
V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku
Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
Rusko zabíjelo na trhu v Nikopolu, Ukrajina cílila na ruské chemické závody
Rusko zasáhlo trh a obchod v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Nejméně pět lidí zemřelo, další desítky utrpěly zranění. Na jiném místě ve stejném regionu zranil ruský útok mimo jiné dvě malé děti. Rusko zaútočilo drony i na obytnou čtvrť v Sumách, kde zasáhlo vysokopodlažní bytový dům. Ukrajinské drony cílily na chemické závody v Toljatti v ruské Samarské oblasti, píší ukrajinská média s odvoláním na ruské zdroje.
Trump nařídil vyplatit mzdy všem zaměstnancům ministerstva vnitřní bezpečnosti
Šéf Bílého domu Donald Trump v pátek podepsal prezidentské memorandum, kterým ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) nařizuje vyplatit všem svým zaměstnancům částku odpovídající jejich platu, který jim nebyl od začátku částečného shutdownu vyplácen. Problém je však s financováním výplat.
V Praze zloději vykradli bankomaty, poničili je asi výbušninou. Škoda je v milionech
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze. Policie zjišťuje, jakým přesně způsobem do bankomatů pronikl. Podle ČTK jsou bankomaty poškozené zřejmě výbušninou. Škoda je dle policistů několik milionů korun. Z místa pachatelé odjeli na elektrokoloběžkách. Kolik peněz ukradli, nebylo podle policejní mluvčí Evy Kropáčové bezprostředně jasné. Zloděje policie hledá. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz blízkého obchodního centra.
V Británii obvinili tři muže ze žhářského útoku na sanitky židovské organizace
Britské úřady obvinily tři muže v souvislosti s březnovým žhářským útokem na čtyři sanitky židovské zdravotnické organizace v Londýně. Obvinění ze žhářství si vyslechli dva britští občané ve věku 19 a 20 let a 17letý mladík s britským a pákistánským občanstvím. Podle policie při činu nebrali ohled na možné ohrožení lidských životů. Obvinění měli v sobotu stanout před soudem ve Westminsteru, napsal deník The Guardian.
Írán popřel, že by odmítl jednat o konci války. Čas na dohodu se krátí, hrozí Trump
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v sobotu popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů. V pátek přitom deník The Wall Street Journal napsal, že snahy zorganizovat rokování mezi Íránem a USA v pákistánské metropoli se dostaly na mrtvý bod. Arakčí prohlásil, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území. Teherán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo, uvedl později v sobotu prezident USA Donald Trump.
Nečekaný trend v programu Erasmus+. Středoškoláky láká Slovensko
Tuzemští středoškoláci stále více využívají program Erasmus+. Nově u nich roste zájem o sousední Slovensko. Tam v loňském roce vyjelo 1860 studentů a učňů, meziročně o 442 víc. Celkově v roce 2025 vyjelo do zahraničí 15 410 studentů středních škol a učilišť, což je o 2748 víc než předloni. Vyplývá to z dat Domu zahraniční spolupráce, který v Česku evropský vzdělávací program Erasmus+ administruje.