V Praze někdo vykradl bankomaty, poničil je asi výbušninou. Škoda je v milionech

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze. Škoda je dle policistů několik milionů korun. Ti také zjišťují, jakým přesně způsobem do bankomatů pachatelé pronikli, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policií zveřejněná fotografie ale naznačuje, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Z místa podezřelí odjeli na elektrokoloběžkách. Zloděje, kteří byli nejméně dva, policie hledá. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz blízkého obchodního centra.
Pachatelé podle zjištění kriminalistů odjeli z místa na elektrokoloběžkách ve směru na Jesenici, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. Policisté proto prosí svědky, kteří si všimli mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní těchto osob a jejich pohybu, aby se ozvali na linku 158. Podezřelí mohli podle Kropáčové od vykradených bankomatů ujet i několik desítek kilometrů.
Informaci o poškozených bankomatech dostala policie v sobotu kolem 04:30. Poničené jsou dva vedle sebe umístěné z venkovní strany obchodního centra. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici.
„Pyrotechnická prohlídka vyloučila jakékoliv riziko a poté kriminalisté provedli ohledání místa činu. V současné chvíli pátráme po pachateli, který poškodil bankomaty a odcizil veškerou finanční hotovost,“ upřesnila Kropáčová.
Požádala případné svědky incidentu nebo i lidi, kteří by měli záznamy z palubních kamer aut, aby se rovněž ozvali na linku 158. Policie případ vyšetřuje jako krádež vloupáním a poškození cizí věci. Případem se zabývají kriminalisté, na vyšetřování s nimi spolupracují i banky.
Obchodní centrum Opatovská kvůli události přechodně uzavřelo vchod od autobusové zastávky Ke Kateřinkám. Zavřené v něm byly také prodejna potravin a lékárna, nefungoval ani stánek vedle centra. „Ostatní jednotky jsou dostupné přes boční vstupy a vstup přes parkoviště,“ informoval v sobotu dopoledne provozovatel centra.
Použití výbušnin je ojedinělé
K pokusům o násilné vniknutí do bankomatů dochází zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé, sdělil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování,“ dodal.
Poškození svého bankomatu v Opatovské ulici eviduje také Komerční banka. „V tuto chvíli úzce spolupracujeme s Policií ČR a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat bližší detaily,“ podotkla mluvčí banky Šárka Nevoralová.
Finanční instituce podle ní dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. „Obecně platí, že útoky na bankomaty, včetně případů s využitím výbušnin, jsou v České republice spíše ojedinělé,“ podpořila slova Hrubého.
Nevoralová řekla iDNES.cz, že bankomaty jsou zabezpečené mechanicky a elektronicky, zmínila také preventivní opatření při jejich umisťování. Součástí ochrany jsou podle ní i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení uložených bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné, upozornila. „Tyto bankovky je každý subjekt povinen zadržet bez náhrady a identifikovat předkladatele,“ dodala.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Letos se podobný incident odehrál koncem ledna v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Výbuch tam poškodil výdejní boxy pro internetové objednávky. Policie pak obvinila osmnáctiletého muže z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až pět let vězení. Mladík podle policie umístil do jedné z přihrádek předmět, který pak explodoval.