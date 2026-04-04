Trump nařídil vyplatit mzdy všem zaměstnancům ministerstva vnitřní bezpečnosti

Šéf Bílého domu Donald Trump v pátek podepsal prezidentské memorandum, kterým ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) nařizuje vyplatit všem svým zaměstnancům částku odpovídající jejich platu, který jim nebyl od začátku částečného shutdownu vyplácen. Problém je však s financováním výplat.
V důsledku sporu republikánů a demokratů v Kongresu o dalším financování DHS nedostávají od února výplatu desetitisíce civilních zaměstnanců agentur, které pod resort spadají. Trump přikázal využít fondy, které mají opodstatněnou a logickou souvislost s úkoly ministerstva, píše agentura Reuters.
Přestože Senát schválil návrh zákona, který umožňuje financování ministerstva vnitřní bezpečnosti až do 30. září, Sněmovna reprezentantů, která se sešla ve čtvrtek, o něm nehlasovala.
Šéf Bílého domu už minulý týden podepsal příkaz, kterým nařídil vyplatit mzdy zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), který také spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. V pondělí tito federální zaměstnanci, kterých je asi 50 tisíc, začali výplaty opravdu dostávat. Nejméně deset procent zaměstnanců TSA, kterým nebyly vypláceny mzdy, přestalo docházet do práce, což ve Spojených státech ochromilo leteckou dopravu.
Spory mezi republikány a demokraty o rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti vyostřily incidenty v Minneapolisu z počátku roku, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a Úřadu pro celní a hraniční ochranu (CBP) zastřelili dva občany USA. Demokraté v reakci požadovali zásadní reformy ve způsobu, jakým federální imigrační agenti v amerických městech postupují při zadržování a následných deportacích migrantů.