Trump žádá v návrhu rozpočtu růst výdajů na obranu téměř o polovinu

Americký prezident Donald Trump v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027 žádá snížení nevojenských volitelných výdajů o deset procent, a naopak významné navýšení výdajů na obranu. Podle rozpočtového dokumentu zveřejněného Bílým domem by obranný rozpočet měl činit 1,5 bilionu USD (31,9 bilionu korun), což by znamenalo meziroční nárůst o 42 procent. To by byl největší růst od druhé světové války, upozornila agentura AFP.
Rozpočet USA schvaluje Kongres, kde je k jeho přijetí potřeba podpora obou politických stran. Kongres přitom připravuje svůj vlastní návrh a rozpočtové návrhy šéfa Bílého domu zákonodárci často vnímají spíše jako politické priority administrativy než závazný plán. V tomto případě jde i o snahu republikánů udržet si většinu v obou komorách Kongresu při listopadových volbách, takzvaných midterms.
Administrativa uvádí, že úspor chce dosáhnout omezením či zrušením programů, které považuje za neefektivní nebo zbytečné – včetně některých výdajů na zelenou energii či desítek programů ministerstva spravedlnosti. Zároveň ale navrhuje zvýšit rozpočet resortu spravedlnosti o třináct procent s cílem posílit boj proti násilné kriminalitě.
Trump již před začátkem války proti Íránu naznačil, že chce posílit obranný rozpočet a modernizovat armádu pro hrozby 21. století. Pentagon navíc minulý měsíc požádal o dvě stě miliard dolarů (asi 4,26 bilionu korun) na válečné operace a doplnění munice a zásob.
Armáda je podle prezidenta prioritou
Trump tento týden zdůraznil, že armáda je jeho prioritou. Při soukromé akci v Bílém domě prohlásil, že federální vláda nemůže současně zajišťovat péči o děti, (zdravotní programy) Medicaid či Medicare, a že tyto záležitosti by měly řešit spíše jednotlivé státy než federální rozpočet.
Spojené státy dlouhodobě fungují s výrazným schodkem – roční deficit se blíží dvěma bilionům dolarů (přes 42 bilionů korun) a celkový dluh překročil 39 bilionů dolarů (asi 830 bilionů korun). Asi dvě třetiny ročních výdajů, odhadovaných na sedm bilionů dolarů, připadají na zdravotní programy Medicare a Medicaid a na důchody v rámci Social Security. Zbytek rozpočtu je přibližně rovnoměrně rozdělen mezi obranu a domácí programy, téměř po jednom bilionu dolarů. A právě zde se vedou hlavní politické spory v Kongresu.
Rozpočtový dokument představený Bílým domem připravil jeho ředitel rozpočtu Russell Vought. Dokument přichází v době, kdy se Sněmovna reprezentantů a Senát stále neshodly na financování na letošní rok a zablokovaly rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti, přičemž demokraté požadují změny v Trumpově imigrační politice, které ovšem republikáni odmítají.