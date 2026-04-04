USA dál pátrají po členovi posádky letounu sestřeleného nad Íránem

Spojené státy stále pátrají po druhém členovi posádky bojového letounu F-15E, který sestřelil Írán nad svým územím, píší v sobotu agentura AP a další média. Podle tisku se jednoho ze dvou členů posádky podařilo americkým silám zachránit už v pátek, což ale úřady oficiálně nepotvrdily. Pátrání po americkém letci zahájily v pátek také íránské bezpečnostní složky.
Americký prezident Donald Trump zničení bojového letounu nad Íránem potvrdil, nechtěl se však vyjadřovat k záchranné akci. Podle zdrojů amerických médií Írán sestřelil letoun F-15E, který má obvykle dvoučlennou posádku.
Podle deníku The New York Times Spojené státy nad Perským zálivem v pátek následně ztratily i bojový letoun A-10 Warthog. Íránská média tvrdí, že ho zasáhla tamní protivzdušná obrana. Pilota vyzvedly americké síly.
Pátrání po americkém letci z F-15 už dříve rozběhly i íránské složky. Místní kanál státní televize v provincii Bojerahmad a Kohgílúje v pátek například vyzval obyvatele, aby se snažili posádku zničeného amerického letounu „zadržet nebo zastřelit“.
Nejde o první případ
Páteční sestřelení F-15 je první známou ztrátou amerického bojového letounu nad íránským územím od začátku války na konci února. V polovině března americká armáda uvedla, že letoun F-35, který se účastnil bojové mise nad Íránem, musel nouzově přistát. Tehdy se však pilot dostal do bezpečí. Íránské revoluční gardy tvrdily, že se podařilo letoun „zasáhnout a vážně poškodit“.
Na počátku března sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana omylem tři americké stroje F-15, všech šest letců se bezpečně katapultovalo a neutrpělo zranění. Zemřelo naopak všech šest členů posádky tankovacího stroje KC-135, který se 12. března zřítil v severním Iráku.
Údery USA a Izraele proti Íránu zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také de facto blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích.