SOUHRN: Zásadní události soboty 24. ledna


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 24. ledna 2026.

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. „Budu dál pracovat. Společně musíme přesvědčit naše spoluobčany, že jsme nejlepší,“ prohlásil po oznámení výsledků. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Následně proběhla volba řadových místopředsedů – ani u nich nedošlo ke změnám. Babiš během dne na sněmu zmínil, že vládní koalice by měla uvažovat o společném kandidátovi na prezidenta do voleb v roce 2028. Premiér se znovu vyjádřil i ke sporu o případné dodání českých letounů L-159 na Ukrajinu. Věc považuje za uzavřenou.

Více k tématu
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, první místopředseda Karel Havlíček a místopředsedkyně Alena Schillerová na volebním sněmu obhájili své posty, 24. ledna 2026
Spor o letouny
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel
Letouny L-159 Alca na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR (září 2025)


Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město Charkov. Při obou útocích bylo zraněno nejméně patnáct lidí a v Kyjevě jeden člověk zahynul, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele měst. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby zůstalo na Ukrajině po úderech více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Stalo se tak v den, kdy pokračovala trojstranná jednání o možnostech ukončení ruské války.

Více k tématu
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny
Kyjev po ruském útoku (24. ledna 2026)
Jednání
Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování
Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí


Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny. S tou podle dokumentu USA usilují o stabilní mír a férový obchod, napsala agentura AP.

Více k tématu
Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon
Americké letectvo vzlétá z námořní lodi Gerald R. Ford


Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Filip Turek (za Motoristy) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Webu tn.cz to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto resortu aktuálně pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu, úřad mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.

Více k tématu
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu
Filip Turek (Motoristé)


Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav.

Více k tématu
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu
Ledovka, ilustrační foto


Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

Federální agenti v Minneapolisu v americkém státě Minnesota střelili dalšího člověka, uvedla v sobotu pozdě odpoledne SEČ na síti X radnice města. Podle AP, která se odkazuje na záznam z nemocnice, jednapadesátiletý muž postřelený při potyčce zemřel. Stejnou informaci přinesla dle agentury Reuters i stanice CNN. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil celý incident za „hrozný“ a sdělil, že o něm již mluvil s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo rozsáhlé protesty a rozhořčení.

Více k tématu
Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média
Federální agenti na místě další střelby v Minneapolisu v Minnesotě (24. ledna 2026)
Páteční protesty
V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů
Protesty v Minneapolisu (23. ledna 2026)
Kontext
Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů
Agenti ICE v Minneapolisu, ilustrační snímek


Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry

Paleontologové se už bezmála sto let přou, kam zařadit zvláštní pravěké organismy, kterým říkají prototaxites. V nové studii popsali, že je nedokáží zařadit nikam.

Více k tématu
Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry
Rekonstrukce vzhledu Prototaxites taiti

Výběr redakce

Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média

18:03Aktualizovánopřed 20 mminutami
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

11:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování

Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování

před 2 hhodinami
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

před 4 hhodinami
Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

před 5 hhodinami
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 24. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 24. ledna 2026.
před 45 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 24. ledna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 23. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 23. ledna 2026.
včera v 18:30

TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu televizi Nova za to, že v listopadu 2023 na svých stránkách odvysílala živý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. České televizi to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Televizi hrozila pokuta až pět milionů korun. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, mluvčí proto odmítl výši pokuty sdělit. Nova podala proti rozhodnutí rozklad, který nyní projedná předseda ÚOOÚ.
včera v 14:29

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 22. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 22. ledna 2026.
22. 1. 2026Aktualizováno22. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 21. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 21. ledna 2026.
21. 1. 2026Aktualizováno21. 1. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 20. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 20. ledna 2026.
20. 1. 2026

Hosté Událostí, komentářů probrali pomoc Ukrajině i veřejnoprávní média

Financování veřejnoprávních médií rozebrali v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským zástupci opozice i vládní koalice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) sdělil parametry navrhovaného modelu financování veřejnoprávních médií. „V obecné rovině jde o navázání na daňový příjem ze státního rozpočtu. Dále se v rámci koalice debatuje o tvorbě koeficientu, který by určoval výši financí a byl by neměnný,“ upřesnil. Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) to takto nastavit nelze. „Pojďme najít mechanismus, který je opravdu politiky nedotknutelný,“ prohlásil. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) uvedl, že jde o koaliční kompromis a detaily se musí doladit. „Postupujeme přesně podle programového prohlášení,“ řekl. „Současná vláda postupně směřuje ke zestátnění veřejnoprávních médií,“ myslí si člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Hosté hovořili také o české pomoci Ukrajině.
20. 1. 2026
Načítání...