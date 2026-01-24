SOUHRN: Zásadní události soboty 24. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 24. ledna 2026.
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové
Premiér Andrej Babiš v sobotu na volebním sněmu ANO obhájil pozici předsedy hnutí, byl jediným kandidátem. „Budu dál pracovat. Společně musíme přesvědčit naše spoluobčany, že jsme nejlepší,“ prohlásil po oznámení výsledků. Pozici prvního místopředsedy obhájil Karel Havlíček. Následně proběhla volba řadových místopředsedů – ani u nich nedošlo ke změnám. Babiš během dne na sněmu zmínil, že vládní koalice by měla uvažovat o společném kandidátovi na prezidenta do voleb v roce 2028. Premiér se znovu vyjádřil i ke sporu o případné dodání českých letounů L-159 na Ukrajinu. Věc považuje za uzavřenou.
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny
Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město Charkov. Při obou útocích bylo zraněno nejméně patnáct lidí a v Kyjevě jeden člověk zahynul, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele měst. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby zůstalo na Ukrajině po úderech více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny. Stalo se tak v den, kdy pokračovala trojstranná jednání o možnostech ukončení ruské války.
Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon
Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny. S tou podle dokumentu USA usilují o stabilní mír a férový obchod, napsala agentura AP.
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu
Filip Turek (za Motoristy) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Webu tn.cz to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto resortu aktuálně pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu, úřad mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu
Meteorologové prodloužili výstrahu před ledovkou. Nově platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého kraje a jižních Čech, informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav.
Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli, muž zemřel, píší média
Federální agenti v Minneapolisu v americkém státě Minnesota střelili dalšího člověka, uvedla v sobotu pozdě odpoledne SEČ na síti X radnice města. Podle AP, která se odkazuje na záznam z nemocnice, jednapadesátiletý muž postřelený při potyčce zemřel. Stejnou informaci přinesla dle agentury Reuters i stanice CNN. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil celý incident za „hrozný“ a sdělil, že o něm již mluvil s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo rozsáhlé protesty a rozhořčení.
Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry
Paleontologové se už bezmála sto let přou, kam zařadit zvláštní pravěké organismy, kterým říkají prototaxites. V nové studii popsali, že je nedokáží zařadit nikam.