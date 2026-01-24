Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24, Science Advances

Paleonologové se už bezmála sto let přou, kam zařadit zvláštní pravěké organismy, kterým říkají prototaxites. V nové studii popsali, že je nedokáží zařadit nikam.

Kdyby se člověk dokázal vrátit časem do doby asi před 420 miliony let, zřejmě by předpokládal, že ani není na Zemi. Na povrchu by totiž všude kolem sebe viděl něco nesmírně podivného: až osmimetrové válce trčící ze země směrem vzhůru. Zřejmě podobné obřím vztyčeným okurkám nebo „brněnskému orloji“ měly hladké sloupovité kmeny bez větví, listů i květů. Vědci těmto organismům dali jméno prototaxites.

Prototaxites byly vůbec první gigantické organismy na Zemi, ale jak vlastně fungovaly a co byly zač, stále není úplně jasné: neměly ani kořenový systém, k zemi byly zřejmě ukotvené jen primitivní baňatou základnou.

Krajině jasně dominovaly, protože tehdy největší rostliny měřily maximálně šest metrů. Když je vědci asi před sto lety poprvé popsali, byli naprosto zmatení – fosilie totiž nepřipomínaly nic, nač byli zvyklí. První paleontologové si mysleli, že by se mohlo jednat o zkamenělé zbytky tlejících jehličnanů, postupně se ale přikláněli spíše k tomu, že to mohly být gigantické houby. Ještě modernější hypotézy je řadily mezi řasy nebo mechorosty.

Fosilizovaný zbytek prototaxites
Zdroj: University of Edinburgh/Laura Cooper

Vědci teď představili nový soubor důkazů, které by podle nich mohly odpovědět na otázku, co byly záhadné prototaxites zač. Odpověď ale záhadu možná spíše prohlubuje: podle nové studie zveřejněné v časopise Science Advances totiž patřily prototaxites k dosud neznámé, dnes už vyhynulé větvi života.

Řešení starodávné záhady

Autoři studie zkoumali vzorek druhu pojmenovaného Prototaxites taiti, který byl nalezený v Rhynie Chert v severovýchodním Skotsku. Paleontologové využili lasery a 3D zobrazování k nahlédnutí do vnitřku fosilií. Díky tomu dokázali porovnat jejich chemické složení s chemickým složením jiných fosilií nalezených ve stejné hornině. Objevili dva významné rozdíly.

Zatímco houby mají jednoduché sítě dlouhých trubkovitých struktur zvaných hyfy, vzorek prototaxites měl mnohem složitější vnitřní strukturu. Skládal se ze tří různých typů trubek a hustých uzlů, které se rozvětvovaly a spojovaly. Chemická analýza pak prokázala, že ve vzorku není ani stopa po chitinu, což je látka spojená s houbami.

Protože chitin chyběl, tak to znamená, že se s vysokou pravděpodobností nejednalo o houby. Vědci pak srovnali chemické složení vzorku: chtěli vědět, jakému živému organismu odpovídá nejvíc. Zjistili, že žádnému.

Moderní člověk vznikl v Africe, dokládá nový objev
Vizualizace pravěké rodiny

Zvláštní ztracená větev života

Tito sloupovití vládci ztraceného světa tedy nebyli ani rostliny, ani řasy, ani houby – a už vůbec ne zvířata. Co tedy zbývá? Jediná možnost: autoři dospěli k závěru, že prototaxites patřily k vyhynulému rodu eukaryot (složitých buněčných organismů).

Autoři dodávají, že jejich výsledky samozřejmě nemohou být definitivní odpovědí na otázku ohledně původu těchto bizarních organismů. Nové nálezy a metody o nich mohou prozradit další věcí, zatím ale doporučují s jejich zjištěním pracovat – a také by měli podrobovat tyto výsledky kritickému přezkoumávání.

Může to pomoci lépe pochopit svět, ze kterého prototaxites před asi 360 miliony lety záhadně zcela zmizely, aby po sobě nezanechaly ani jediné příbuzné, ani potomky.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

před 42 mminutami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

před 1 hhodinou
Ruské drony zaútočily na Kyjev a Charkov

Ruské drony zaútočily na Kyjev a Charkov

02:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

01:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

05:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
ANO má volební sněm, Babiš je bez protikandidáta

ANO má volební sněm, Babiš je bez protikandidáta

před 3 hhodinami
Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci objevili novou vyhynulou větev života, připomínala osmimetrové menhiry

Paleonologové se už bezmála sto let přou, kam zařadit zvláštní pravěké organismy, kterým říkají prototaxites. V nové studii popsali, že je nedokáží zařadit nikam.
před 25 mminutami

Konspirační teorie zvyšují pocit ohrožení a sráží důvěru v instituce, ukázal slovenský výzkum

Slovenští vědci prozkoumali, jak šíření konspiračních teorií způsobuje společenskou zpětnou vazbu, která poškozuje celou společnost.
před 15 hhodinami

USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

Spojené státy ve čtvrtek oficiálně potvrdily svůj odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO), oznámila večer agentura Reuters. Organizaci, kterou po druhé světové válce pomáhala zakládat, země opustila z rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ten krok zdůvodnil kromě jiného údajnými chybami WHO v době pandemie nemoci covid-19.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Davos ukázal, že svět se otáčí k otázce klimatu zády

Zatímco v minulých letech patřila environmentální a klimatická témata na Světovém ekonomickém fóru v Davosu mezi ty nejčastější, letos se z konference téměř vytratila.
22. 1. 2026

V Praze vzniká lék proti zombie buňkám. Chceme je donutit k sebevraždě, říká vedoucí výzkumu

Mohl by existovat jediný lék, který bude předcházet rakovině, obezitě a cukrovce, prodlouží život a současně sníží riziko srdečních i jaterních nemocí? Není to sci-fi, právě na takové látce pracují vědci v Praze. V rozhovoru pro ČT24 ji přiblížila vedoucí týmu z IKEMu Soňa Štemberková Hubáčková.
22. 1. 2026

Ochránci poprvé zaznamenali vlka v Moravském krasu

Ochránci přírody v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast.
22. 1. 2026

Jak osídlit galaxii? Migrovat lidstvo k černé díře, navrhuje vědec

Vědeckofantastické představy o galaktické budoucnosti lidstva narušuje tvrdá realita fyziky: brání tomu obří vzdálenosti mezi hvězdami, neschopnost přiblížit se k rychlosti světla a dilatace času. Nová studie teď popsala, kudy by se dalo ubírat.
21. 1. 2026Aktualizováno21. 1. 2026

Svět čelí nevratnému vyčerpání zásob vody, varují vědci z OSN

Změny v nedostatku vody, které vypadaly dříve jako přechodné nebo dočasné, se mění na trvalé a nevratné. Konstatuje to rozsáhlá zpráva, která ale navrhuje také možná řešení.
21. 1. 2026
Načítání...