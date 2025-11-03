SOUHRN: Zásadní události pondělí 3. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 3. listopadu 2025.

Poprvé zasedla nová sněmovna

Nově zvolení poslanci se poprvé po říjnových volbách sešli na ustavující schůzi. Sněmovna tím ve 14:00 obnovila činnost. Poslanci složili slib a zřídili mandátový a imunitní výbor.

Více k tématu
Poslanci na ustavující schůzi sněmovny složili sliby
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny


ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

Hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny podepsali představitelé ANO, SPD a Motoristů koaliční smlouvu.

Více k tématu
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Podpis koaliční smlouvy ANO, SPD a Motoristů
Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy
(pdf, 227 kB)
Stáhnout


Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela devatenáct lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

Více k tématu
Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí
Zásah NCOZ ve Všeobecné zdravotní pojišťovně


Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou

Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil podmíněný trest muži, který před volbami napadl na volebním mítinku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí. Na dotaz České televize to uvedl dozorový státní zástupce Miroslav Nogol. S trestem ale nesouhlasí, sám totiž navrhoval také peněžitý trest. Proti rozhodnutí proto podal odpor a případ bude muset projednat soud v hlavním líčení.

Více k tématu
Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou
Andrej Babiš na snímku z průběhu předvolební kampaně


Rusové postoupili v Pokrovsku

Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt východoukrajinský Pokrovsk. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců města, vojáka 68. samostatné brigády.

Více k tématu
Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian
Ukrajinští vojáci poblíž Pokrovska (snímek z 15. října 2025)


Hygiena informovala, že žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

V České republice se od začátku roku žloutenkou typu A nakazilo 2374 lidí, což je nejvíce od roku 1989. V Praze lékaři za poslední týden nahlásili 71 nových případů, od začátku roku jich je v metropoli 1010, informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók. Za celý loňský rok bylo nemocných v Praze 37.

Více k tématu
Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce
Ilustrační foto


Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z pokusu o vraždu

Britská prokuratura obvinila dvaatřicetiletého Anthonyho W., který v sobotu večer pobodal nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z jedenácti pokusů o vraždu, píše AP. Muž v sobotu jedenáct lidí zranil, stav jednoho z nich je kritický.

Více k tématu
Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu
Vlak společnosti London North Eastern Railway, ve kterém došlo k útoku


Čeští potápěči prozkoumali vrak Britannicu

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi HMHS Britannic. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k nejnáročnějším na světě, uvedl vedoucí expedice Britannic 2025 Petr Slezák. Zaoceánský parník se potopil za první světové války v listopadu 1916 po nájezdu na námořní minu.

Více k tématu
Čeští potápěči prozkoumali vrak Britannicu
Pohlednice s Britannicem

Výběr redakce

Odstoupení od Istanbulské úmluvy vrátil lotyšský prezident do parlamentu

Odstoupení od Istanbulské úmluvy vrátil lotyšský prezident do parlamentu

před 12 mminutami
Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu

10:48Aktualizovánopřed 20 mminutami
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu

13:00Aktualizovánopřed 37 mminutami
V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

08:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie obvinila muže z vraždy spoluvězně

Policie obvinila muže z vraždy spoluvězně

před 2 hhodinami
Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy

Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy

14:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

Izrael zatkl bývalou prokurátorku. Dříve uvolnila nahrávku se zneužitím Palestince vojáky

14:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou

Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pondělí 3. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 3. listopadu 2025.
před 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v pondělí 3. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 12 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události neděle 2. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 2. listopadu 2025.
včera v 18:30

SOUHRN: Zásadní události soboty 1. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. listopadu 2025.
1. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pátku 31. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 31. října 2025.
31. 10. 2025Aktualizováno31. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. října 2025.
30. 10. 2025Aktualizováno30. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 29. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. října 2025.
29. 10. 2025Aktualizováno29. 10. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 28. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 28. října 2025.
28. 10. 2025Aktualizováno28. 10. 2025
Načítání...