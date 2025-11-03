SOUHRN: Zásadní události pondělí 3. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 3. listopadu 2025.
Poprvé zasedla nová sněmovna
Nově zvolení poslanci se poprvé po říjnových volbách sešli na ustavující schůzi. Sněmovna tím ve 14:00 obnovila činnost. Poslanci složili slib a zřídili mandátový a imunitní výbor.
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu
Hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny podepsali představitelé ANO, SPD a Motoristů koaliční smlouvu.
Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí
Policie při pondělním zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zadržela devatenáct lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo na webu Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
Za napadení Babiše holí potrestal soud seniora podmínkou
Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil podmíněný trest muži, který před volbami napadl na volebním mítinku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí. Na dotaz České televize to uvedl dozorový státní zástupce Miroslav Nogol. S trestem ale nesouhlasí, sám totiž navrhoval také peněžitý trest. Proti rozhodnutí proto podal odpor a případ bude muset projednat soud v hlavním líčení.
Rusové postoupili v Pokrovsku
Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt východoukrajinský Pokrovsk. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců města, vojáka 68. samostatné brigády.
Hygiena informovala, že žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce
V České republice se od začátku roku žloutenkou typu A nakazilo 2374 lidí, což je nejvíce od roku 1989. V Praze lékaři za poslední týden nahlásili 71 nových případů, od začátku roku jich je v metropoli 1010, informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók. Za celý loňský rok bylo nemocných v Praze 37.
Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z pokusu o vraždu
Britská prokuratura obvinila dvaatřicetiletého Anthonyho W., který v sobotu večer pobodal nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z jedenácti pokusů o vraždu, píše AP. Muž v sobotu jedenáct lidí zranil, stav jednoho z nich je kritický.
Čeští potápěči prozkoumali vrak Britannicu
Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi HMHS Britannic. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k nejnáročnějším na světě, uvedl vedoucí expedice Britannic 2025 Petr Slezák. Zaoceánský parník se potopil za první světové války v listopadu 1916 po nájezdu na námořní minu.