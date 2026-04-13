SOUHRN: Zásadní události pondělí 13. dubna

Projděte si zásadní zprávy pondělí 13. dubna 2026.
Maďaři se vyslovili pro změnu režimu, prohlásil Magyar
Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš
Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot
Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
USA oznámily námořní blokádu Íránu
Americké vojenské síly začnou od pondělí s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády CENTCOM. Později to potvrdil i prezident USA Donald Trump, který následně pohrozil zničením všech íránských plavidel, která se k blokádě byť jen přiblíží. Americká armáda ovšem nemá blokovat plavbu lodí Hormuzským průlivem, pokud nemíří právě do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na americký záměr nárůstem. Mluvčí velitelství íránských sil označil oznámenou blokádu za pirátství, Teherán podle něj odpoví rozhodně. Blokáda dle dostupných informací vstoupila v platnost v 16:00 SELČ.
Čína se potýká s virem, který útočí na zrak. Na lidi se přenáší od mořských tvorů
Čína už několik let zaznamenává zvýšené množství podivných očních infekcí. Teď vědci popsali příčinu této choroby. Způsobuje ji virus, který se na lidi přenáší od mořských tvorů, s nimiž lidé přicházejí do styku.