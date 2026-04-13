Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Ministerstvo začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat minulý týden v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Čerpací stanice zatím cenové stropy na pohonné hmoty dodržují, stát dosud žádné porušení pravidel nezjistil, řekl v pátek Stefan Fous z ministerstva financí. Kontroly mají podle něj pokračovat.
Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.
Opatření pro budoucí regulace
Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který do budoucna umožní regulovat ceny pohonných hmot formou nařízení vlády. Zákon reaguje na skokové zdražení paliv po vypuknutí války v Íránu. Podobná regulace už platí pro ceny elektřiny a plynu.
Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň má u nafty z dosavadních 9,95 koruny za litr klesnout o 2,35 koruny za litr. U benzinu zůstane na 12,84 koruny za litr.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.