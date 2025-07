SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 10. července

Zaměstnavatelé a odbory podporují snahu vlády o změnu systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2. Žádají ucelenou analýzu dopadů jejich zavedení. Prosazují také to, aby se evropské dotace po roce 2027 zacílily do několika málo oblastí a využily na strategické projekty. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání tripartity to řekli šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Rada hospodářské a sociální dohody jednala v tomto volebním období naposledy.