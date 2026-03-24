Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.

Rekonstrukce potrvá dva roky. Vyklizenou budovu si před předáním staveniště za doprovodu generálního ředitele ND Jana Buriana prohlédli předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

„Rekonstrukce Nové scény není jen investicí do budovy, ale především do budoucnosti české kultury. Národní divadlo musí vedle své tradiční role vytvářet prostor pro nové formy divadla, současnou tvorbu a uměleckou excelenci. Nová scéna má být místem, kde vznikají nové projekty a kde se česká kultura přirozeně setkává se světem,“ uvedl Klempíř.

Při zahájení rekonstrukce podotkl, že rekonstrukce Nové scény vyvrací řeči, že Babišova vláda chce škodit kultuře.

Kompromis už nestačí

Důvodem rekonstrukce je to, že původní záměr stavby nepočítal s divadelním provozem a architektonické řešení tak bylo i ve své době kompromisem. Nová scéna po rekonstrukci návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až pět set míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.

„Při plném respektu k památkové ochraně přebudujeme Novou scénu na skutečně moderní multifunkční prostor, kde se díky vyspělým technologiím bude moci proměňovat uspořádání hlediště i jeviště. Vlastně tím naplníme původní sen profesora Josefa Svobody a architekta Karla Pragera, kteří ve své době neměli k dispozici technické možnosti, jaké máme dnes,“ uvedl Burian.

Přestavba se dotkne i divadelní Provozní budovy B známé jako Themos, která rovněž vznikla během dostavby areálu Národního divadla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. ND tak získá ještě jeden komorní divadelní sál, zkušebnu a nové prostory se zázemím pro doprovodné edukační programy. Při rekonstrukci vznikne také nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla. Technologická modernizace obou budov má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.

Nová scéna sloužila především Laterně magice a jejím multimediálním představením. Ta se částečně přesunou na jiné scény Národního divadla a částečně do náhradních prostor.

Možná ošklivá, ale variabilní. Rekonstrukce Nové scény splní po 40 letech sen architekta Pragera
Nová scéna Národního divadla

Rekonstrukce nezmění vnější vzhled budovy, která je od roku 2021 kulturní památkou. Zachová také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Zrenovovat se mají zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.

Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, složeného ze skleněných tvarovek připomínajících televizní obrazovky. Tak ji začátkem osmdesátých let navrhl architekt Prager spolu s předním českým sklářem a výtvarníkem Stanislavem Libenským a jeho manželkou Jaroslavou Brychtovou. Některým se tento nápad líbil a líbí, jiní tvrdí, že Novou scénu řadí k nejošklivějším pražským budovám.

Tendr s námitkou

Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. Jednou z podmínek byla maximální cena 2,3 miliardy korun včetně DPH.

Vyhodnocení tendru a vyhlášení vítěze zdrželo podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zpochybnilo vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers. Podle verdiktu úřadu ale Národní divadlo jako zadavatel postupovalo správně, rozhodnutí počátkem února potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Nová scéna Národního divadla v Praze je kulturní památkou, čeká ji rekonstrukce
Nová scéna Národního divadla

Výběr redakce

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

před 3 mminutami
Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

před 2 hhodinami
Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

před 3 hhodinami
Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

VideoReportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

před 4 hhodinami
Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

před 4 hhodinami
Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

před 12 hhodinami

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek", kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
VideoVečerníček O Pejskovi a kočičce míří na prestižní festival v Annecy

Tvůrci večerníčku České televize O Pejskovi a kočičce se v červnu zúčastní festivalu ve francouzském Annecy. Prestižní přehlídka novou verzi původního seriálu z padesátých let vybrala do soutěže televizních projektů. Sedm epizod režisérky Barbory Dlouhé podle knihy Josefa Čapka mělo premiéru loni na podzim na Déčku. Obě hlavní postavy namluvil Marek Eben a nově je doprovodila jazzová hudba Jakuba Šafra.
před 13 hhodinami

Chceme-li změnit realitu v Unii, musíme upozorňovat na negativa, říká režisér Made in EU

Stefan Komandarev patří mezi výrazné bulharské filmaře. Jeho díla ocenil festival v Talinnu, před třemi lety získal hlavní cenu v Karlových Varech a jeho nejnovější film měl světovou premiéru v Benátkách. Právě novinku Made in EU teď promítají i česká kina. Snímek měl premiéru na festivalu lidskoprávní kinematografie Jeden svět. Režisér, scenárista a producent ho na přehlídce uvedl osobně.
včera v 08:00

Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí, inscenací roku jsou ale Krkavci

Tři ceny divadelní kritiky za rok 2025 míří do pražského Divadla Na zábradlí, a to za herecké výkony Miloslava Königa a Magdalény Sidonové a pro divadlo roku. Nejlepší loňská inscenace Krkavci se rovněž hrála v Praze, ovšem v Dejvickém divadle.
22. 3. 2026Aktualizováno22. 3. 2026

Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.
22. 3. 2026

Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
21. 3. 2026

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
20. 3. 2026Aktualizováno20. 3. 2026

„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

Tento týden jsou to čtyři roky od ruského bombardování divadla v Mariupolu, v němž se ukrývali ukrajinští civilisté. Útok nepřežily stovky lidí, přesný počet obětí zřejmě nikdy nebude znám. Okupanti důkazy svého zločinu zničili a na místě postavili nové divadlo, jehož okázalé – a pouze zdánlivé – otevření doprovázela prohlášení o „nezničitelné ruské kultuře“. Ukrajinci mluví o „tanci na kostech mrtvých“ a experti o důkazu, že ruská kultura je součástí okupační politiky.
20. 3. 2026
