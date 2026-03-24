Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
Rekonstrukce potrvá dva roky. Vyklizenou budovu si před předáním staveniště za doprovodu generálního ředitele ND Jana Buriana prohlédli předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
„Rekonstrukce Nové scény není jen investicí do budovy, ale především do budoucnosti české kultury. Národní divadlo musí vedle své tradiční role vytvářet prostor pro nové formy divadla, současnou tvorbu a uměleckou excelenci. Nová scéna má být místem, kde vznikají nové projekty a kde se česká kultura přirozeně setkává se světem,“ uvedl Klempíř.
Při zahájení rekonstrukce podotkl, že rekonstrukce Nové scény vyvrací řeči, že Babišova vláda chce škodit kultuře.
Kompromis už nestačí
Důvodem rekonstrukce je to, že původní záměr stavby nepočítal s divadelním provozem a architektonické řešení tak bylo i ve své době kompromisem. Nová scéna po rekonstrukci návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až pět set míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.
„Při plném respektu k památkové ochraně přebudujeme Novou scénu na skutečně moderní multifunkční prostor, kde se díky vyspělým technologiím bude moci proměňovat uspořádání hlediště i jeviště. Vlastně tím naplníme původní sen profesora Josefa Svobody a architekta Karla Pragera, kteří ve své době neměli k dispozici technické možnosti, jaké máme dnes,“ uvedl Burian.
Přestavba se dotkne i divadelní Provozní budovy B známé jako Themos, která rovněž vznikla během dostavby areálu Národního divadla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. ND tak získá ještě jeden komorní divadelní sál, zkušebnu a nové prostory se zázemím pro doprovodné edukační programy. Při rekonstrukci vznikne také nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla. Technologická modernizace obou budov má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.
Nová scéna sloužila především Laterně magice a jejím multimediálním představením. Ta se částečně přesunou na jiné scény Národního divadla a částečně do náhradních prostor.
Rekonstrukce nezmění vnější vzhled budovy, která je od roku 2021 kulturní památkou. Zachová také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Zrenovovat se mají zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.
Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, složeného ze skleněných tvarovek připomínajících televizní obrazovky. Tak ji začátkem osmdesátých let navrhl architekt Prager spolu s předním českým sklářem a výtvarníkem Stanislavem Libenským a jeho manželkou Jaroslavou Brychtovou. Některým se tento nápad líbil a líbí, jiní tvrdí, že Novou scénu řadí k nejošklivějším pražským budovám.
Tendr s námitkou
Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. Jednou z podmínek byla maximální cena 2,3 miliardy korun včetně DPH.
Vyhodnocení tendru a vyhlášení vítěze zdrželo podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zpochybnilo vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers. Podle verdiktu úřadu ale Národní divadlo jako zadavatel postupovalo správně, rozhodnutí počátkem února potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna.