Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.

Současnou literaturu, knižní trh a související témata přiblíží přes osm set účinkujících a na čtyři stovky vystavovatelů. Záštitu nad jednatřicátým ročníkem převzal prezident Petr Pavel, který se na festivalu setká s americkým historikem Timothym Snyderem.

Pozornost mezi letošním hosty přitahují především právě Gurnah a Sansal. Britský spisovatel Gurnah se narodil na tanzanském Zanzibaru a ve své tvorbě se soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti.

Česky vychází Ráj nobelisty Gurnaha. Příběh z koloniální Afriky má do edenu daleko
Abdulrazak Gurnah s českým vydáním románu Ráj

Francouzsko-alžírský spisovatel Sansal loni na Světě knihy získal Cenu Jiřího Theinera, kvůli věznění si ji ale nemohl osobně převzít. Převzaly ji za něj jeho dvě dcery, které žijí v tuzemsku, spisovatelova první manželka je totiž Češka.

Sansal byl zatčen v Alžírsku na podzim 2024. Prokuratura ho podle francouzských médií obvinila z ohrožování národní jednoty, urážky armády, poškozování národního hospodářství a držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu. O rok později byl omilostněn, za což plédoval i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici
Alžírský spisovatel Boualem Sansal (uprostřed) sklízí potlesk publika poté, co získal Cenu míru německé knihkupecké asociace "Friedenspreis des Deutschen Buchhandels" během ceremoniálu ve Frankfurtu 16. října 2011

Zaměřeno na krimi

Výraznou linkou letošního programu je krimi a thriller, které reprezentují britský spisovatel Robert Bryndza žijící na Slovensku, francouzský autor psychologických thrillerů Bernard Minier nebo autorka temných detektivek Helen Fieldsová. Mezi hosty bude i americký autor Michael Shaheen, který žije dlouhodobě v Česku a jehož tvorba je ovlivněna tuzemskými dějinami. Na festival přijede také satirik Craig Brown, jeden z nejvýraznějších britských humoristů a publicistů.

Mezi letošní hosty akce patří i polská spisovatelka a reportérka Joanna Kuciel-Frydryszaková, která na veletrhu představí nedávno vydaný český překlad své knihy Služky pro všechno. Román Přestávka skončila, kombinující univerzitní prózu s politickou detektivkou, osobně představí italský prozaik Dario Ferrari.

Ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer
Zdroj: ČTK/Michaela Říhová

Historie, Evropa i program pro děti

Hlavními tématy letošního ročníku jsou Historie a Evropa. „Když jsme se loni rozhodli, že se na nadcházejícím Světě knihy budeme věnovat Evropě a historii, přišlo mi to nejprve dost obecné. Mezitím se svět zase posunul a sdělení, že patříme do Evropy a že ten, kdo nezná historii, je odsouzen k tomu si ji zopakovat, najednou nejsou vůbec banální. A je důležité to připomínat. Do Prahy letos přivážíme autory, kteří se ve své tvorbě dotýkají zásadních společenských témat,“ uvedl ředitel festivalu Radovan Auer.

Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou se stalo Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha. Součástí programu zůstává projekt Das Buch, který podevatenácté přiveze německojazyčné autory z Německa, Rakouska a Švýcarska.

Evropa, historie a literatura jako hlas svobody budou tématy Světa knihy
Svět knihy 2025

Svět knihy nabídne i program pro děti, rodiče a pedagogy. Ve spolupráci s kampaní Rosteme s knihou pokračuje podpora dětského čtenářství, součástí programu je i platforma Humbook zaměřená na young adult literaturu. Rozšířila se komiksová a vizuální sekce festivalu.

ČT představí knižní Modrou krev i kuchařku Bohdalové

Návštěvníci se mohou tradičně zastavit také u stánku Edice ČT, která slaví dvacet let. A to buď pro některou z knih, nebo na besedu se známou osobností. Křest čeká například knihu Modrá krev II podle cyklu seznamujícího s minulostí i současností šlechtických rodů na území Česka. Knižní příběh Bob a Bobek: Na stopě mrkvojeda doprovodí akce pro děti. Setkat se zájemci mohou s moderátory pořadu Toulavá kamera Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem či dobrodruhy Martinem Písaříkem a Igorem Brezovarem, kteří připomenou cestopis o Africe Po jedné stopě.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Jiřina Bohdalová přiblíží kuchařku Dnes vaří… odkazující k rubrice pořadu Hobby naší doby, v níž vařila s hosty z řad osobností nejčastěji z umělecké branže. „Přijde i Josef Maršálek, představí knihu Buchty po ránu III. Je to náš nejvíce prodávaný titul, jedničky se prodalo přes šedesát tisíc výtisků,“ přiblížil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.  

Svět knihy Praha potrvá do 17. května. Festival uzavře programový blok Svět knihy Plus, který nabídne neformální setkání literatury s dalšími uměleckými formami.

Česká literatura se chystá za rok do Frankfurtu
Czechia2026

Výběr redakce

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

před 2 hhodinami
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 5 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 5 hhodinami
Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 6 hhodinami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 6 hhodinami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 14 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.
před 1 hhodinou

NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.
před 2 hhodinami

VideoPadesát let po operaci v Entebbe o ní vychází česky kniha Ida Netanjahua

Jonatan Netanjahu velel coby třicetiletý podplukovník riskantní operaci, při níž v roce 1976 elitní izraelské komando Sajeret Matkal zachránilo 102 ze 106 židovských rukojmí z ugandského letiště v Entebbe, kde zároveň zlikvidovalo všech sedm palestinských a německých teroristů, kteří je unesli. Sám při tom přišel o život. O svém bratru Jonatanovi napsal izraelský veterán a spisovatel Ido Netanjahu knihu, která nyní vychází v češtině pod názvem Joniho poslední bitva. S nejmladším z bratrů Netanjahuových, který v knize slavnou operaci popisuje díky desítkám sesbíraných svědectví minutu po minutě, mluvil pro Horizont ČT24 Jakub Szántó.
před 14 hhodinami

Peníze, vandalství, či sekta? Motiv krádeže lebky svaté Zdislavy je nejasný

Lebka svaté Zdislavy byla v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí uložena téměř sto dvacet let, než ji neznámý pachatel v úterý ukradl. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
před 18 hhodinami

Režisérek v hlavní soutěži festivalu v Cannes přibývá, letošní ročník ale zaostává

O Zlatou palmu se letos uchází pět režisérek z celkem dvaadvaceti vybraných filmů. Jejich zastoupení v soutěži přitom v posledních dvaceti letech stabilně roste.
před 20 hhodinami

VideoFestival „zušek“ opět povolal na úvod Rytíře talentu

Koncert s názvem Rytíři talentu nadačního fondu pěvkyně Magdaleny Kožené ve Španělském sále Pražského hradu zahájí desátý ročník ZUŠ Open. Na pódiu se představí na tři stovky mladých hudebníků, pěvců či tanečníků. Celostátní festival základních uměleckých škol nabídne do 1. června, tedy do Mezinárodního dne dětí, pod heslem ZUŠlechťujeme uměním stovky akcí. Výtěžek podpoří projekty propojující vzdělávání s uměleckou praxí pro sociálně slabé děti. Přímý přenos zahajovacího koncertu odvysílá Česká televize.
včera v 10:29

Kresba, koláže i 3D mloci. Čeští tvůrci představili vznikající filmy

Liberecký Anifilm přiblížil trojici vznikajících celovečerních filmů využívajících animaci. Režisér Aurel Klimt volně adaptuje román Karla Čapka Válka s mloky kombinací hrané akce, 2D i 3D animace. Kreslený film Noční tramvaj režisérky Michaely Pavlátové bude sledovat stárnutí dříve vynikající řidičky tramvaje Boženy a její vztah s vnučkou. A autorka oceňovaného krátkometrážního filmu Milý tati Diana Cam Van Nguyen ve svém celovečerním debutu Mezi světy pracuje se střetem české a vietnamské kultury.
včera v 07:03

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
12. 5. 2026
Načítání...