Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.
Současnou literaturu, knižní trh a související témata přiblíží přes osm set účinkujících a na čtyři stovky vystavovatelů. Záštitu nad jednatřicátým ročníkem převzal prezident Petr Pavel, který se na festivalu setká s americkým historikem Timothym Snyderem.
Pozornost mezi letošním hosty přitahují především právě Gurnah a Sansal. Britský spisovatel Gurnah se narodil na tanzanském Zanzibaru a ve své tvorbě se soustředí na zkušenost exilu, migrace a paměti.
Francouzsko-alžírský spisovatel Sansal loni na Světě knihy získal Cenu Jiřího Theinera, kvůli věznění si ji ale nemohl osobně převzít. Převzaly ji za něj jeho dvě dcery, které žijí v tuzemsku, spisovatelova první manželka je totiž Češka.
Sansal byl zatčen v Alžírsku na podzim 2024. Prokuratura ho podle francouzských médií obvinila z ohrožování národní jednoty, urážky armády, poškozování národního hospodářství a držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu. O rok později byl omilostněn, za což plédoval i francouzský prezident Emmanuel Macron.
Zaměřeno na krimi
Výraznou linkou letošního programu je krimi a thriller, které reprezentují britský spisovatel Robert Bryndza žijící na Slovensku, francouzský autor psychologických thrillerů Bernard Minier nebo autorka temných detektivek Helen Fieldsová. Mezi hosty bude i americký autor Michael Shaheen, který žije dlouhodobě v Česku a jehož tvorba je ovlivněna tuzemskými dějinami. Na festival přijede také satirik Craig Brown, jeden z nejvýraznějších britských humoristů a publicistů.
Mezi letošní hosty akce patří i polská spisovatelka a reportérka Joanna Kuciel-Frydryszaková, která na veletrhu představí nedávno vydaný český překlad své knihy Služky pro všechno. Román Přestávka skončila, kombinující univerzitní prózu s politickou detektivkou, osobně představí italský prozaik Dario Ferrari.
Historie, Evropa i program pro děti
Hlavními tématy letošního ročníku jsou Historie a Evropa. „Když jsme se loni rozhodli, že se na nadcházejícím Světě knihy budeme věnovat Evropě a historii, přišlo mi to nejprve dost obecné. Mezitím se svět zase posunul a sdělení, že patříme do Evropy a že ten, kdo nezná historii, je odsouzen k tomu si ji zopakovat, najednou nejsou vůbec banální. A je důležité to připomínat. Do Prahy letos přivážíme autory, kteří se ve své tvorbě dotýkají zásadních společenských témat,“ uvedl ředitel festivalu Radovan Auer.
Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou se stalo Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha. Součástí programu zůstává projekt Das Buch, který podevatenácté přiveze německojazyčné autory z Německa, Rakouska a Švýcarska.
Svět knihy nabídne i program pro děti, rodiče a pedagogy. Ve spolupráci s kampaní Rosteme s knihou pokračuje podpora dětského čtenářství, součástí programu je i platforma Humbook zaměřená na young adult literaturu. Rozšířila se komiksová a vizuální sekce festivalu.
ČT představí knižní Modrou krev i kuchařku Bohdalové
Návštěvníci se mohou tradičně zastavit také u stánku Edice ČT, která slaví dvacet let. A to buď pro některou z knih, nebo na besedu se známou osobností. Křest čeká například knihu Modrá krev II podle cyklu seznamujícího s minulostí i současností šlechtických rodů na území Česka. Knižní příběh Bob a Bobek: Na stopě mrkvojeda doprovodí akce pro děti. Setkat se zájemci mohou s moderátory pořadu Toulavá kamera Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem či dobrodruhy Martinem Písaříkem a Igorem Brezovarem, kteří připomenou cestopis o Africe Po jedné stopě.
Jiřina Bohdalová přiblíží kuchařku Dnes vaří… odkazující k rubrice pořadu Hobby naší doby, v níž vařila s hosty z řad osobností nejčastěji z umělecké branže. „Přijde i Josef Maršálek, představí knihu Buchty po ránu III. Je to náš nejvíce prodávaný titul, jedničky se prodalo přes šedesát tisíc výtisků,“ přiblížil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Svět knihy Praha potrvá do 17. května. Festival uzavře programový blok Svět knihy Plus, který nabídne neformální setkání literatury s dalšími uměleckými formami.