Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal, který dostal ve středu 12. listopadu po roce věznění v Alžírsku milost a odcestoval na léčení do Německa, zůstane ještě nejméně několik dní v Berlíně. Napsala to agentura AFP s odvoláním na informovaný zdroj. Sansal byl v Alžírsku od loňského listopadu držen ve vazbě a v červenci byl odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.

Jedenaosmdesátiletý spisovatel, který podle své rodiny trpí rakovinou prostaty, se od středy 12. listopadu léčí ve vojenské nemocnici v Berlíně. Tam přijel jen několik hodin poté, co mu alžírský prezident Abdal Madžíd Tabbún na žádost svého německého protějšku Franka-Waltera Steinmeiera udělil milost a Sansal byl propuštěn z alžírského vězení. Podle zdroje AFP zůstane hospitalizován i v příštích dnech, dokud se nepodrobí „různým vyšetřením“.

„Poté se budeme bavit o dalším postupu. To znamená, že zůstane přinejmenším do začátku příštího týdne. Ve skutečnosti předpokládáme, že zůstane ještě déle,“ uvedl zdroj AFP. „S ohledem na okolnosti se mu daří dobře“ a je „samozřejmě nadšený z toho propuštění a milosti“, dodal.

Podle telefonického rozhovoru se spisovatelovým kolegou a podporovatelem Kamelem Daoudem, který zveřejnil časopis Le Point, se původně předpokládalo, že Sansal už 14. nebo 15. listopadu odcestuje do Paříže.

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně
Alžírský spisovatel Boualem Sansal na archivní fotografii

Alžírská policie zadržela Sansala loni v listopadu po příletu do Alžíru. Prokuratura ho podle francouzských médií obvinila z ohrožování národní jednoty, urážky armády, poškozování národního hospodářství a držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu.

Alžírskému režimu ale podle AFP vadily především jeho výroky v rozhovoru, v němž mimo jiné řekl, že v období francouzské kolonizace bylo území Maroka zmenšeno ve prospěch později nezávislého Alžírska. Kvůli sporům týkajícím se území dvou západoalžírských provincií vedly Alžírsko a Maroko v roce 1963 krátkou, takzvanou písečnou válku.

Spisovatel se tak stal jedním z předmětů sporů mezi Francií a Alžírskem. Paříž opakovaně vyzývala k Sansalovu propuštění a prezident Emmanuel Macron se snažil přesvědčit svůj alžírský protějšek, aby Sansalovi udělil milost.

Sansalova první manželka je Češka, s níž má dcery žijící v Česku. V květnu Sansala ocenil mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Cenu Jiřího Theinera za něj převzaly právě jeho dcery. V českém překladu vyšly dva Sansalovy romány, v roce 2012 Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových a o čtyři roky později 2084: Konec světa, za nějž obdržel Cenu Francouzské akademie.

