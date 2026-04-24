Spiklenci vystihli atmosféru po komunistickém převratu. Na překlad čekali 75 let


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Sterne, Politickeprocesy.cz
Román Spiklenci se dočkal českého překladu
Román Spiklenci napsal Friedrich Bruegel před tři čtvrtě stoletím, česky ale poprvé vychází nyní. Popisuje fungování režimu v Československu v roce 1949, tedy rok po únorovém převratu. Německy píšící autor působící v československých diplomatických službách vylíčil atmosféru doby, v níž žil.

„Skutečnost, že tu knihu za ta léta nikdo v češtině ještě nevydal, jde na vrub tomu, že to je kniha napsaná původně německy a vyšla mimo československé exilové struktury,“ míní nakladatelka Spiklenců Eva Jelínková.

Bruegelova próza vystihuje atmosféru v Československu poté, co moc převzali komunisté. Postupně rozkrývá pozadí vraždy komunistického funkcionáře. Atentát na vysokého představitele strany poskytl zástěrku k monstrprocesu s domnělou sítí spiklenců, obviněných i z tak závažných zločinů, jako je velezrada nebo špionáž ve prospěch cizích mocností.

„Román klade otázku, jakým způsobem reagovat v situaci, kdy nám svoboda mizí před očima,“ říká Jelínková. K českým čtenářům se kniha dostává v překladu Jiřího Stromšíka. „Je až těžké uvěřit, že byla napsána hned v roce 1949, že autor už tehdy tak přesně pochopil a do naprosto věrohodných detailů popsal mechanismus a fungování toho zrůdného, svou podstatou zločineckého režimu,“ upozorňuje překladatel.

Děj se odehrává v čase Velikonoc roku 1949. V tu dobu žil už Bruegel v exilu. „Pozoroval, že politické čistky a s nimi související vykonstruované soudní procesy se v Československu rozjíždějí už naplno,“ podotýká Jelínková.

Spiklenci v původním názvu Verschwörer vyšli poprvé v Curychu v roce 1951, o rok později v Londýně. „Je unikátní v tom, že se jedná o velmi ranou recepci specifické české zkušenosti, v českých kulisách, kterou od soudobého česky píšícího autora opravdu nemáme,“ oceňuje na románu germanista a bohemista Václav Petrbok.

Román popisuje také postoje společnosti vůči postupující represi a potlačování svobody. „Autor československou poválečnou společnost nijak nešetří, nijak ji ale také nesoudí,“ dodává Jelínková. Spektrum reakcí odráží obálka knihy s výroky románových postav – od odbojářů po loajální oportunisty.

Bruegel se narodil koncem devatenáctého století ve Vídni v židovské rodině jako Fritz Brügel, uváděn bývá i pod pseudonymy Bedřich Dubský či Wenzel Sladek. V Praze ale strávil část dospívání a v knize zmiňuje řadu konkrétních pražských míst, včetně třeba Verdunské ulice, kde pak později – ve třicátých letech – bydlel.

Do českého závětří tehdy uprchl po únorových bouřích v Rakousku, kde vystudoval (mimochodem disertaci obhájil na téma dějin soužití Němců a Čechů) a živil se jako divadelní kritik a novinář, ale kde jakožto aktivní sociální demokrat zůstat nemohl.

V té době totiž vrcholila v zemi vážná vnitropolitická krize. Vysocí politici se rozhodli pro nastolení autoritativní formy vlády. Po rozpuštění parlamentu a omezení občanských práv začal kancléř Engelbert Dollfuss budovat stát podle italského fašistického vzoru. Všechny politické strany včetně sociální demokracie byly zakázány. Ozbrojené střety v únoru 1934, jimž padlo za oběť několik set lidí, skončily porážkou sociálních demokratů. Autor sociální lyriky Bruegel o událostech napsal Únorovou baladu.

Ani v předválečné Praze se ale dlouho neohřál. Po mnichovské dohodě emigroval přes Paříž do Anglie. Během druhé světové války spolupracoval v Londýně s československou exilovou vládou, po jejím skončení se vrátil do Prahy a následně přijal vedení československé vojenské mise v Berlíně.

Svůj post opustil nedlouho poté, kdy byl ve vykonstruovaném soudním procesu k trestu smrti oběšením odsouzen významný představitel zahraničního protinacistického odboje generál Heliodor Píka.

Země „nesměřuje k socialismu, ale ke zkorumpované policejní diktatuře“, napsal v rezignačním dopise, v němž se také vyznává ze své příslušnosti k dělnickému hnutí, za jehož principy vždy bojoval, a prohlašuje, že jeho minulý život mu „zapovídá mlčet, nebo dokonce napomáhat současnému vývoji“.

Zvolil proto exil a fyzicky i psychicky zlomený dožil v Londýně. Zemřel v roce 1955.

Český překlad jeho románu Spiklenci se představí 28. května v pražském Centru Langhans. Diskusi s překladatelem doplní čtení ukázek v podání herce Miloslava Königa nebo ukázky autentických vzpomínek pamětníků z databáze Paměti národa. Kniha se rovněž stane součástí tuzemského programu na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, jehož je Česko letos čestným hostem.

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Přemyslovce a jejich dobu přibližuje na devět set exponátů

Národní muzeum otevírá výstavu, která poprvé odvypráví celý příběh dynastie Přemyslovců, která proměnila české knížectví v království a zásadně ovlivnila podobu střední Evropy. Mezi devíti stovkami exponátů se nachází pohřební klenoty krále Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily.
OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
VideoFilmové premiéry: Komedie o mateřství, dokument o kaši a drama o Jacksonovi

Filmové premiéry tentokrát nabízejí americkou černou komedii o těžkostech mateřství Kdybych měla nohy, tak ti nakopu s Rose Byrneovou v hlavní roli, potom dokumentární pohled na světové klání o nejlepší ovesnou kaši Zlatá vařečka či hraný hudební snímek Michael, v němž krále popu Michaela Jacksona ztvárnil jeho synovec.
Archeologové objevili v Egyptě mumii. V břiše měla zašitou Iliadu

Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.
Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
