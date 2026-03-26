Národní galerie otevírá tři výstavy. Méně okázalosti, přeje si v budoucnu dočasná ředitelka


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Národní galerie představila nové výstavy i nové plány
Tři nové výstavy v Národní galerii Praha připomínají více než dvousetletou historii této instituce, ale představují i současné mladé tvůrce. Do jarní sezony vstupuje galerie s obměněným vedením, dočasně ji vede Olga Kotková, která v ředitelském křesle nahradila odvolanou Alicji Knastovou. Galerijní novinky vznikly ještě za jejího působení. Kotková budoucí nabídku galerie vidí v pořádání více menších výstav.

„Kromě několika okázalých výstav chceme dělat i výstavy intimnějšího charakteru, které ale umožňují to, že jich bude moci být více,“ zmínila Kotková budoucí směřování Národní galerie. Přizpůsobila jim už i letošní galerijní plány. Podle ní by ale NGP neměla výstavy dělat tak okázale a luxusně jako dosud, ale skromněji a intuitivněji, což by mohlo pomoci i šetřit. „Ale věřte mi, že tady už není moc kde šetřit,“ dodala zároveň.

Kotková dosud šéfovala sbírkám starého umění, řízením galerie ji dočasně pověřil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) poté, co před týdnem odvolal ředitelku Alicji Knastovou. Výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku galerie chce ministerstvo kultury mít do konce letních prázdnin a jeho, respektive její, jméno by mohlo být známo v září. Kotková ještě neví, zda se do výběrového řízení také přihlásí.

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Ministr Klempíř ji považuje za zkušenou manažerku. Již dříve odvolání Knastové zdůvodnil tím, že si představuje jiné směřování galerie. Ve středu zopakoval, že Knastová galerii nejprve stabilizovala, potom ale nedokázala přijít s něčím, co by instituci podle něj „katapultovalo zpátky na první pozici ve střední Evropě, v Praze“.

Otázka financí

„Jistě chybí prostředky. A po krátkém jednání s panem premiérem jsme připraveni Národní galerii poskytovat, co budeme moci,“ ujistil Klempíř. Národní galerie Praha má hlavní sídlo ve Veletržním paláci a stará se o dalších pět budov. Jejich provoz je ale finančně velmi náročný. „V současné situaci to trochu působí tak, že slibem nezarmoutíš. Ale bez té finanční injekce – ať už bude v tom ředitelském křesle kdokoliv – tak příliš neudělá,“ míní publicista Tomáš Klička z časopisu Art Antiques.

Vedle atraktivního výstavního plánu označila Kotková za další výzvu v ředitelské funkci také přípravu výstavy nového depozitáře v Jinonicích. „Zkouším jednak získat peníze ze státního rozpočtu, ale už jsme jednali i se zahraničními partnery, jeví se nám možnost spolufinancování ze zahraničí,“ doplnila. 

Klempíř už dříve ocenil, že předchozí ředitelka Knastová dokázala tento důležitý projekt posunout. Národní galerii vedla od roku 2021, mandát jí měl vypršet na konci letošního roku. V roce 2024 přestála petici předních umělců, která ji kritizovala v souvislosti s tehdejší situací na Akademii výtvarných umění v Praze.

Poplatnost době, nebo generační nepochopení? Umělci se přou o podobu institucí
Národní galerie Praha (Veletržní palác)

Knastová vzápětí po odvolání přiznala, že takový krok nečekala, protože výsledky galerie jsou podle ní skvělé jak v číslech návštěvnosti, tak pokud jde o výstavní projekty. Podotkla nicméně, že ministr kultury má na odvolání šéfa NGP, tedy příspěvkové organizace, nárok. Zůstává nadále zaměstnancem.

„NGP má skvělý tým, a když se jí dostane podpory, dokáže velké věci. Nutné je to ze strany státu především v oblasti financování, bez toho může tato instituce jen živořit,“ zmínila i ona potřebu dostatečných financí, má-li galerie patřit k předním svého druhu.

Co řeší generace Z

Olga Kotková se chce z pozice dočasné ředitelky zaměřit na výstavy současného a moderního umění, první z projektů by podle ní měl být před koncem letošního roku. Detaily zveřejní později. Ráda by také přilákala více návštěvníků, včetně nejmladší generace. Právě té je věnovaná i nová výstava, která vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, ovšem stejně jako další dvě novinky ještě za působení Knastové.

Z výstavy Bienále UMPRUM: Generace Z

Pod názvem Bienále UMPRUM: Generace Z představuje mladé tvůrce, kteří se narodili mezi lety 1994 a 2004 a tuto školu vystudovali. Podle kurátora Michala Novotného mohou návštěvníci starší než generace Z vidět, co dnes řeší mladí lidé. „Cílem těchto výstav je nejen prezentace umělecké činnosti studentek a studentů, ale také představení jejich myšlení a vidění světa,“ poznamenal rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Jak vznikla NGP i oceněné dílo Jiřího Koláře

Naopak do historie hledí výstava nazvaná 230 let NGP: Instituce v pohybu. Připomíná výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění. Ta vznikla na popud české šlechty a později se z ní zrodila Národní galerie. „Po vzniku Československa vznikla potřeba mít státní uměleckou sbírku. A právě proto byla v roce 1936 Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel zestátněna,“ připomněla kurátorka Veronika Hulíková.

Z výstavy 230 let NGP: Instituce v pohybu

Třetí z výstavních novinek se vrací do roku 1969, kdy český výtvarník Jiří Kolář obdržel na bienále v Sao Paulu jednu z hlavních cen. Autoři výstavy Kolářovu oceněnou prezentaci rekonstruovali pomocí archivních fotografií a dokumentů a zasadili do kontextu doby. Tedy do času po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a vojenské diktatury v Brazílii.

Během března už Národní galerie otevřela další tři menší expozice. Ve Schwarzenberském paláci je to Lilie: květina a symbol, ve Veletržním paláci výstavu Antonín Mánes – mezi komponovanou krajinou a skicou. Na stejném místě lze vidět i grafický kabinet s názvem Erotika přešla v děs. Pokušení sv. Antonína jako téma moderního umění. Ukazuje díla Josefa Váchala, Františka Koblihy, Jana Konůpka, Alfreda Kubina či Rudolfa Jakubka v konfrontaci s grafikami starých mistrů.

Instalace Jiřího Koláře na bienále v Sao Paulu v roce 1969
Zdroj: Národní galerie Praha

VideoFilmové premiéry: Tajemství sýkorek, Matka či Pillion

Ke zhlédnutí v českých kinech je nově například nekonvenční romance Pillion. Britský snímek o vztahu mladíka z londýnského předměstí s tajemným členem motorkářského gangu zapadá do oblíbeného subžánru o dospívání mileniálů. Ve francouzském animovaném filmu Tajemství sýkorek odkrývá devítiletá Lucie rodinné tajnosti. V životopisném dramatu Matka ztvárnila herečka Noomi Rapaceová, známá třeba z adaptace krimi série Milénium, matku Terezu. Portrét řeholnice se soustředí na dobu, než se stala celosvětově známou osobností. Tuzemská kinematografie do kin vysílá Nevděčné bytosti režiséra Olma Omerzua. Řeší komplikované rodinné vztahy během jedné dovolené.
před 2 hhodinami

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Benátské bienále je příležitostí vidět na jednom místě současné výtvarné umění z desítek zemí. Rusko mezi nimi od začátku plnohodnotné agrese vůči Ukrajině v roce 2022 chybělo. Letos se ale má vrátit. Pořadatelé hájí otevřenost akce, nicméně snáší se na ně kritika od ostatních účastníků, včetně Česka, a Evropská komise hrozí odebráním peněz. V ruském pavilonu na bienále mnozí vidí snahu Ruska o kulturní rehabilitaci putinovského režimu.
před 3 hhodinami

Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami. Ocenění vyhlásili v pražském Centru současného umění DOX.
před 17 hhodinami

Hra Ochranný reflex odráží v Ostravě téma sexuálního násilí

Dvacet let hluboko ukrývané tajemství odhaluje nová inscenace v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V české premiéře divadelníci nastudovali hru Ochranný reflex. Irská dramatička Deirdre Kinahanová v ní zpracovala téma sexuálního násilí.
24. 3. 2026

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
24. 3. 2026Aktualizováno24. 3. 2026

Jan Svěrák sbalil pět švestek a natočil komedii

Režisér Jan Svěrák dokončuje nový film. Jmenuje se Pět švestek a vypráví o partě přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Zahráli si je Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Premiéra Pěti švestek je naplánován na květen.
24. 3. 2026
