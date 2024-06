Poplatnost době, nebo generační nepochopení? Umělci se přou o podobu institucí

Ředitelka Národní galerie Alicja Knastová se podle signatářů nesnaží spolupracovat s českými umělci, a galerie tak údajně neplní svoje poslání prezentovat současné umění. „Minulý rok spolupráce byla obrovská. My spolupracujeme se skupinou umělců, ale možná se někomu nelíbí, se kterými,“ reagovala na výtky Knastová.

Knastová čelí také kritice ze strany odborných rad Národní galerie, rezignovalo dvacet tři členů těchto orgánů. Jako důvod uvedli mimo jiné nedostatečnou komunikaci.

V souvislosti s Národní galerií vadí umělcům podepsaným pod výzvou i téma českého pavilonu na benátském bienále, kam bylo vybráno dílo s názvem Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilogramů lehčí od konceptuální umělkyně Evy Koťátkové. „Celou instituci (Knastová) strhává do bezvýznamnosti a ohání se nejpomíjivějšími současnými ideologiemi. V praxi to znamená, že na bienále v Benátkách se prezentuje příběh žirafy, přivezené z Keni v době, kdy zde komunisti popravovali Miladu Horákovou a další,“ napsali umělci.

Podle Alicji Knastové projekt na bienále vybrala odborná porota z více než dvaceti návrhů a ona sama na výběr neměla vliv. Ředitelka se domnívá, že jde částečně o generační spor, protože signatáři dopisu jsou z jiné generace než autorka Koťátková.

Cena bez vítěze

Koťátková je mimo jiné držitelkou Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2007. Změny v udílení tohoto ocenění dopis také řeší. Cena byla do roku 2023 určena umělcům do 35 let, nyní je profilována pro nastupující generaci umělců a umělkyň. Skupině umělců vadí to, že se zrušil věkový limit pro oceněné a také, že se cena změnila na nesoutěžní, kdy vyhrávají všichni finalisté. „Už dávno ztratila prestiž,“ míní například výtvarník František Skála.

„Jestli se trošku mění pravidla vůči tomu, jak je nastavená společnost, domnívám se, že i tady je důležitý mezinárodní dialog. My samozřejmě tu cenu neurčujeme úplně sami,“ namítá ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.