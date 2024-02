Laureáty Chalupeckého ceny zajímají ženské práce, developerismus i videohry

Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého 2024: Oskar Helcel (první zprava), Judita Levitnerová (sedící na zemi) a No Fun Kolektiv

Letošními laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou audiovizuální umělec a fotograf Oskar Helcel, výtvarnice Judita Levitnerová a umělecký No Fun Kolektiv. Ocenění na poli českého současného výtvarného umění nebylo letos limitováno věkovou hranicí pětatřiceti let. Společná výstava oceněných se uskuteční na podzim v Moravské galerii v Brně.

V případě Oskara Helcela porota ocenila jeho politický a kritický postoj k architektuře a její interpretaci. „Jeho zaměření na to, jak nové architektonické přístupy rozdělují společnost prostřednictvím privilegií, je mimořádně zajímavé. Má silný cit pro filmový jazyk a ve svém střihu a instalacích zároveň ukazuje jeho složitost a mnohovrstevnatost,“ stojí ve zdůvodnění.

Chalupeckého cena vyhlašovala dříve pět finalistů, z nichž vzešel jeden laureát. Už několik let ale z iniciativy umělců není vyhlašován jeden vítěz, oceněnými jsou už finalisté. Jejich počet se letos snížil na tři umělce či umělecké kolektivy. Padlo rovněž věkové omezení pětatřiceti let.

„Ocenění umělci a umělkyně se pohybují v hodně široké škále výrazových prostředků od textilní tvorby až třeba po počítačové hry. Myslím, že společným tématem je, že umělcům není jedno, co se kolem nás děje, a výrazným uměleckým hlasem se vyjadřují k tématům naší doby. Ať už je to třeba gentrifikace městského prostoru, developerismus, takzvaná ženská práce nebo herní prostředí a jeho stereotypy,“ uvedla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Judita Levitnerová se ve své práci vrací k tradici, řemeslu i otázce problematiky ženských prací. Její práce s textilem je kreativní a promyšlená. Podle porotců přímo odkazuje na období českého informelu, ze kterého čerpá autentický přístup k dílu. V tvorbě ale neopomíjí ani aspekty, jako jsou ekologie, nadměrná spotřeba textilu nebo neetické pracovní podmínky. Svá textilní díla umísťuje do veřejného prostoru, kde ve způsobu instalace využívá svůj smysl pro hravost.

No Fun Kolektiv je umělecký a výzkumný queer videoherní kolektiv působící v kontextu střední a východní Evropy. Svými aktivitami a tvorbou nabourává stereotypy počítačových her. Porota vyzdvihla jejich schopnost vnášet digitální technologie do sociálního kontextu.