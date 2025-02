USA obnoví přijímání balíků z Číny, krok zasáhl i e-shop Temu

Podle zpravodajky ČT v Číně Barbory Šámalové se oznámená protiopatření týkají celkem osmdesáti druhů amerického zboží. „Čína kromě toho zavádí také restrikce na export kovů vzácných zemin, které jsou důležité pro výrobu moderních technologií. Je to věc, se kterou Peking strategicky pracuje už delší dobu, kontrolu zaváděl už v uplynulých letech. Může to mít nepříjemné dopady pro americký průmysl,“ poznamenala novinářka.

Peking dále umístil na černou listinu dvě americké firmy a zahájil vyšetřování Googlu. „Není úplně jasné, co to obnáší, protože čínské vyjádření směrem ke Googlu je poměrně vágní,“ konstatovala zpravodajka. Google v Číně podle ní nemá zásadní aktivity, protože čínská cenzura blokuje jeho vyhledávače, takže se soustředí na zprostředkování kontaktů mezi čínskými výrobci chytrých telefonů a zákazníky v zahraničí.

Dopady na čínské hospodářství

Analýzy dopadů nových amerických cel na ekonomiku asijské velmoci se liší. „Agentura Bloomberg spočetla, že cla by mohla vyřadit až čtyřicet procent čínského exportu do USA, což by mohlo ohrozit až 0,9 procenta HDP. Čínský hospodářský růst loni činil pět procent a je pravděpodobné, že letos si čínská vláda vytyčí podobný cíl. Na druhou stranu jsou cla výrazně nižší, než Trump hrozil v předvolební kampani, kdy mluvil až o šedesátiprocentních clech, takže to pro Čínu nemusí být až tak špatná zpráva,“ míní Šámalová.