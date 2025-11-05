Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026


5. 11. 2025Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150, sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celé České republice.

Horníkům zbývá z posledních tří porubů neboli dobývacích prostor vytěžit ještě přibližně 200 tisíc tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla Černá. Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes pět set milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

„Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném černouhelném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme tento termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby už postrádalo smysl. Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

Předseda hnutí ANO a adept na premiéra Andrej Babiš řekl, že aktuální situaci ve firmě nezná, odpovědnost podle něj nese končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Děním se bude moct zabývat potom, co jeho vláda dostane k záležitosti informace, řekl Babiš. Připomenul, že v předchozím mandátu firmu zachraňoval.

Končícím zaměstnancům OKD nabízí „Novou šichtu“ automobilky i železárny
Horníci dolu ČSM sever

Za deset měsíců roku OKD vytěžila 985 tisíc tun uhlí. „Na roční plán 1,145 milionu tun tak zbývá vydobýt 160 tisíc tun,“ uvedla mluvčí. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak ještě z posledního porubu vytěží přibližně čtyřicet tisíc tun uhlí.

„Zákazníků se zájmem o černé uhlí s přechodem na jiné zdroje energie ubývá. Do našich výsledků se promítá pokles světových cen uhlí i oslabení dolaru, které výrazně podporuje naši konkurenci, importéry uhlí. Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami napříč všemi nákladovými položkami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech,“ uvedl Sikora.

Útlumové fáze

Kromě zhruba devíti stovek zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, ukončí v prvním čtvrtletí příštího roku činnost i většina pracovníků dodavatelů důlně-stavebních prací. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba šest set kvalifikovaných zaměstnanců s konkrétními odbornostmi, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.

Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi k dobývání už letos z OKD odešlo čtyři sta kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů. „Společnost aktuálně zaměstnává 2300 lidí, z nichž 1750 jsou kmenoví zaměstnanci. Průměrný věk kmenových zaměstnanců je 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila 56 985 korun,“ uvedla Černá.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.

Domácnosti závislé na uhlí se musí připravit na změnu, upozorňuje expert
Ilustrační foto

Výběr redakce

Okamurovi někteří poslanci vytýkají rasismus či šíření strachu

ŽivěOkamurovi někteří poslanci vytýkají rasismus či šíření strachu

08:57Aktualizovánopřed 18 mminutami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

11:49Aktualizovánopřed 24 mminutami
Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 34 mminutami
Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

Lotyšský parlament odložil rozhodování o Istanbulské úmluvě

před 47 mminutami
Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

13:48Aktualizovánopřed 57 mminutami
Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

Německo zakázalo radikální islámské uskupení Muslim Interaktiv

před 1 hhodinou
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina.
05:54Aktualizovánopřed 34 mminutami

Těžba černého uhlí skončí v Česku v lednu 2026

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150, sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v zemi, skončí tak těžba černého uhlí v celé České republice.
13:48Aktualizovánopřed 57 mminutami

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Vznikající kabinet chce v tomto volebním období směřovat k zavedení nulové daně z přidané hodnoty (DPH) na léky na předpis. Možná koalice ANO, SPD a Motoristů předpokládá, že by takový krok vyšel na jednotky miliard korun. Ušetřit mají na druhé straně pojišťovny i pacienti. Část politických uskupení, která se ocitnou v opozici, hodlá o návrhu ještě diskutovat. Za vhodnější považuje případnou nulovou sazbu prosazovat cíleně jen u některých pacientů.
před 9 hhodinami

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnit stavební zákon a zavést prvky centralizované stavební správy. Legislativu bude chtít schválit ve zrychleném řízení, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Již dříve sdělil, že se navrátí k podobě návrhu z roku 2021, jenž zřizoval například Nejvyšší stavební úřad.
včeraAktualizovánovčera v 15:13

Z Glocinu zmizely miliardy od klientů, pozadí krachu rozplétali Reportéři ČT

Při pádu společnosti Glocin zmizely miliardy korun a o peníze přišly tisíce lidí. Firma slibovala vysoké zhodnocení investic, ale teď je v insolvenci. O jejím pádu se mluví jako o historickém krachu. Oklamaní klienti i policisté říkají, že mohlo jít o takzvané letadlo. Tedy že firma ve skutečnosti peníze neinvestovala, ale žila jen z příjmů od nových klientů. A když zdroje vyschly, padla. Stál za ní mimo jiné i člověk, který byl v minulosti souzen v případu Radovana Krejčíře. Pozadí jednoho z největších krachů současnosti rozplétali Reportéři ČT Barbora Loudová a Petr Vodseďálek.
včera v 12:20

Hranicí chudoby se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby má název Hranice chudoby. Na příbězích konkrétních lidí ukazuje, kolik stojí důstojný život, kde začíná střední třída a kde chudoba.
3. 11. 2025

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ

Skupina ČEZ pokrývá asi 75 procent produkce elektřiny v Česku. Spadají pod ni uhelné elektrárny a teplárny po celé republice, jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech a řada dalších zdrojů. Právě nad výrobou ČEZu chce budoucí vláda převzít stoprocentní kontrolu. Jednat by se přitom mohlo i o zestátnění celého ČEZu, připustil 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Deficit státního rozpočtu činil v říjnu 183,1 miliardy

Schodek státního rozpočtu na konci října dosáhl 183,1 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 153,9 miliardy, informovalo ministerstvo financí. Říjnový deficit je nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový schodek za prvních deset měsíců 200,7 miliardy korun. Podle státní kasy k meziročnímu zlepšení přispěla konsolidační opatření, díky kterým příjmy rostou rychleji než výdaje.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025
Načítání...