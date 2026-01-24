Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Solární elektrárny budou letos zdražovat. Ceny fotovoltaických panelů a baterií mohou postupně vzrůst až o dvacet procent. Důvodem je růst cen jednotlivých materiálů, jejichž producentem je především Čína. Skokový růst kompletních zařízení zatím nehrozí, vyplývá z informací solární firmy Raylyst a Solární asociace.

Růst cen bude podle manažera společnosti Raylyst Solar Michala Petřeka odrážet zejména změny v Číně. Ta od začátku letošního roku zpřísnila energetické a ekologické standardy při zpracování křemíku, který je klíčovou součástí komponentů. „Nové požadavky zvýhodňují moderní provozy a zároveň zvyšují vstupní náklady. To samo o sobě brání návratu ultralevných řešení,“ řekl Petřek. Kromě toho Čína od dubna zruší vratku DPH u fotovoltaických panelů a sníží ji také u baterií, čímž se jejich export prodraží.

Podle Petřeka přitom nepůjde o krátkodobý výkyv, ale o dlouhodobý trend, který bude určovat trh minimálně několik dalších let. Zdražování nebude podle něj náhlé, projevovat se bude spíše postupně. Očekává tak, že od června se mohou ceny panelů a baterií ustálit až o dvacet procent výše než na konci roku 2025.

Skokový růst cen fotovoltaiky pro české domácnosti ale podle Solární asociace zatím nehrozí, zdražení komponentů se podle ní projeví spíš částečně. „Panely tvoří jen součást komponent, byť nejvíc viditelnou. Stejně tak cenu ovlivňují ceny střídačů a baterií a výrazně cena práce či dotační politika státu,“ řekl ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Rozvoj fotovoltaiky po letech růstu zpomalil
Ilustrační foto

Nemá smysl čekat na návrat nízkých cen, míní Krčmář

Současná situace tak nejspíš změní i chování distributorů, kterým se už nevyplatí držet velké zásoby ani spekulovat na krátkodobé cenové výkyvy. „Řada distributorů v době energetické krize doplatila na příliš velké skladové zásoby, v době propadu cen pak ale nebyli schopni tyto zásoby prodat s požadovanou marží. Nyní lze očekávat naopak cenový vzestup, a pokud Čína svou politiku v oblasti podpory nezmění, nějakou dobu tu s námi nová výše cen zůstane. Přesto je dobré mít realistická očekávání,“ řekl Petřek.

Podobně by podle Krčmáře měli přemýšlet i investoři a domácnosti, které pořízení fotovoltaiky zvažují. Podle něj nemá smysl čekat na návrat extrémně nízkých cen, ale raději by se měly plánovat projekty s ohledem na stabilnější, realističtější cenovou hladinu. „Kolem roku 2030 očekáváme, že elektřiny bude v souvislosti s uzavíráním uhelných elektráren a při současné elektrifikaci a výstavbě datacenter méně a cena může opět růst,“ dodal Krčmář.

V loňském roce bylo podle dat Solární asociace nově připojeno 27 298 fotovoltaických elektráren, meziročně o 17 295 méně. Celkový výkon nových zdrojů klesl o téměř třetinu na 696 megawattů. Postupně naopak přibývá zařízení k akumulaci energie. Připojeno bylo 546 megawatthodin v bateriích, což je meziročně o osm procent více.

Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT
Ilustrační foto

Výběr redakce

Koalice má uvažovat o společném kandidátovi na Hrad, řekl Babiš na sněmu ANO

Koalice má uvažovat o společném kandidátovi na Hrad, řekl Babiš na sněmu ANO

06:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

před 17 mminutami
Po ruských útocích je na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích je na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

02:42Aktualizovánopřed 41 mminutami
Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

před 2 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

před 2 hhodinami
Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

Americká armáda zasáhla loď podezřelou z pašování drog, dvě osoby zemřely

01:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

V Minneapolisu se navzdory mrazům konal největší protest od příjezdu federálních agentů

05:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o dvacet procent

Solární elektrárny budou letos zdražovat. Ceny fotovoltaických panelů a baterií mohou postupně vzrůst až o dvacet procent. Důvodem je růst cen jednotlivých materiálů, jejichž producentem je především Čína. Skokový růst kompletních zařízení zatím nehrozí, vyplývá z informací solární firmy Raylyst a Solární asociace.
před 17 mminutami

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek uvedl, že armáda je od loňského podzimu připravena poskytnout Ukrajině čtyři letouny L-159. Podle něj by to nijak neohrozilo obranyschopnost Česka. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) prodej letounů nepodporuje a tvrdí, že žádné takové doporučení od vojáků nedostal. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Událostech, komentářích řekl, že ho prohlášení armády nepřekvapilo a zastává stejný názor, obranyschopnost Česka by to podle něj „nijak fatálně neohrozilo“. Poslanec Radek Koten (SPD) podotkl, že dodat „pouze holá letadla bez jakéhokoli servisu, náhradních dílů, bez vycvičených pilotů“ mu smysl nedává. V debatě moderované Lukášem Dolanským hosté hovořili rovněž o českém zbrojním průmyslu a vstupu zbrojařské skupiny CSG na burzu. Svůj komentář připojil také bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.
před 2 hhodinami

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada první den obchodování na nizozemské burze vzrostla o 31,4 procenta na 32,85 eura (téměř 800 korun). Svou tržní kapitalizací CSG překonala společnost ČEZ, čímž se stala nejhodnotnější firmou v Česku. Podle agentury Bloomberg je nyní Strnad nejbohatším zbrojařským magnátem na světě a třetím nejbohatším člověkem světa ve věku do čtyřiceti let.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli nevyplaceným dotacím

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež ze skupiny Agrofert, která nesouhlasí se zamítnutím 75milionové dotace z Programu rozvoje venkova. Skupinu podle usnesení v době podání žádosti nadále nepřímo ovládal tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v roce 2023 dotaci neposkytl kvůli obavám ze střetu zájmů. Česká televize to zjistila z usnesení zveřejněného na webu Ústavního soudu.
před 21 hhodinami

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa. Schůzka se konala v reakci na nedávná vyjádření a hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska a možného zavedení cel proti některým evropským zemím. Česko na ní zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
22. 1. 2026Aktualizovánovčera v 02:31

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna

Zástupci vlády a odborů se ve čtvrtek dohodli na růstu platů ve veřejném sektoru, sdělil předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Platové tarify nepedagogů či v kultuře vzrostou od letošního dubna o devět procent, sester a pečovatelů o pět procent. K tomu se přidá jedno procento na odměnách, uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lékařům a zubařům se zvýší platy od dubna o dvě procenta, dodala. Na schůzku o platech navázalo koaliční pracovní jednání o návrhu letošního státního rozpočtu.
22. 1. 2026Aktualizováno22. 1. 2026

Schodek letošního rozpočtu by měl být asi 310 miliard, zjistila ČT

Sestavování letošního státního rozpočtu jde do finále. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že na rok 2026 plánuje schodek přesahující 300 miliard korun. Podle informací ČT z více zdrojů zatím koalice počítá se sumou kolem 310 miliard. Už ve čtvrtek odpoledne projednají klíčový zákon ministři na neformálním zasedání. V pondělí ho pak chce vláda schválit oficiálně a ještě týž den ho poslat sněmovně.
22. 1. 2026
Načítání...