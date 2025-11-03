Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily, tempo bylo nejvyšší od ledna. Pokles trvá čtvrtý měsíc v řadě, index nákupních manažerů (PMI) propadl na 47,2 bodu ze zářijových 49,2 bodu. V pondělí o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.
K rychlejšímu útlumu na začátku čtvrtého čtvrtletí vedly ostřejší poklesy výroby, nových zakázek, zaměstnanosti a zásob nákupů, sdělila společnost S&P Global. Poptávka byla slabá mezi domácími i zahraničními zákazníky a obchodní důvěra klesla na zatím nejnižší úroveň v roce 2025.
„Poslední čtvrtletí začalo pro české výrobce nejistě. Sektor dál tížila slabá poptávka ze zahraničí a firmám se nedařilo nastartovat nový obchod. Inflace cen vstupů opět zpomalila a byla nejslabší od února 2024. Nápor na marže tak sice povolil, ale firmy stále cítily nutnost snižovat ceny výstupu vzhledem k chladné poptávce, uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.
Dodala, že v souvislosti s chabým odbytem navíc klesla důvěra ve výhledech na příští rok a vedla k prudší redukci zaměstnanosti.
Pokles nových exportních zakázek
K větší redukci nového obchodu na začátku čtvrtého čtvrtletí přispěl podle S&P Global i další pokles nových exportních zakázek. Nový prodej do zahraničí klesá bez ustání od března roku 2022 a v tomto měsíci byl nejsilnější za šest měsíců. Ceny vstupů mezitím v říjnu vzrostly nejpomalejším tempem za dvacet měsíců. Jejich růst brzdily nižší ceny ropných produktů a slabší poptávka po vstupech.
Tlumená poptávka a tlak konkurence v říjnu podle S&P Global přiměly firmy k dalším slevám výstupu. Pokles jejich cen byl pátý v řadě a drží se na víceméně stejné úrovni od července. Snížené zakázky a snahy omezit výdaje v říjnu české výrobce vedly k další řadě propouštění. Redukce zaměstnanosti byla silná a nejrychlejší za sedm měsíců.
V důsledku soustavného poklesu nových zakázek čeští výrobci podle společnosti S&P Global registrovali méně optimistická očekávání týkající se výhledů na výrobu v příštím roce. Firmy jsou stále pozitivní, ale obávají se toho, jak dlouho bude současné ochlazení poptávky trvat, sdělila společnost. Jejich důvěra podle S&P Global klesla na nejnižší úroveň od prosince roku 2024.