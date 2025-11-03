Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily, tempo bylo nejvyšší od ledna. Pokles trvá čtvrtý měsíc v řadě, index nákupních manažerů (PMI) propadl na 47,2 bodu ze zářijových 49,2 bodu. V pondělí o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.

K rychlejšímu útlumu na začátku čtvrtého čtvrtletí vedly ostřejší poklesy výroby, nových zakázek, zaměstnanosti a zásob nákupů, sdělila společnost S&P Global. Poptávka byla slabá mezi domácími i zahraničními zákazníky a obchodní důvěra klesla na zatím nejnižší úroveň v roce 2025.

„Poslední čtvrtletí začalo pro české výrobce nejistě. Sektor dál tížila slabá poptávka ze zahraničí a firmám se nedařilo nastartovat nový obchod. Inflace cen vstupů opět zpomalila a byla nejslabší od února 2024. Nápor na marže tak sice povolil, ale firmy stále cítily nutnost snižovat ceny výstupu vzhledem k chladné poptávce, uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

Dodala, že v souvislosti s chabým odbytem navíc klesla důvěra ve výhledech na příští rok a vedla k prudší redukci zaměstnanosti.

Průmysl stagnuje, analytici letos očekávají tlumený růst
Ilustrační foto

Pokles nových exportních zakázek

K větší redukci nového obchodu na začátku čtvrtého čtvrtletí přispěl podle S&P Global i další pokles nových exportních zakázek. Nový prodej do zahraničí klesá bez ustání od března roku 2022 a v tomto měsíci byl nejsilnější za šest měsíců. Ceny vstupů mezitím v říjnu vzrostly nejpomalejším tempem za dvacet měsíců. Jejich růst brzdily nižší ceny ropných produktů a slabší poptávka po vstupech.

Tlumená poptávka a tlak konkurence v říjnu podle S&P Global přiměly firmy k dalším slevám výstupu. Pokles jejich cen byl pátý v řadě a drží se na víceméně stejné úrovni od července. Snížené zakázky a snahy omezit výdaje v říjnu české výrobce vedly k další řadě propouštění. Redukce zaměstnanosti byla silná a nejrychlejší za sedm měsíců.

V důsledku soustavného poklesu nových zakázek čeští výrobci podle společnosti S&P Global registrovali méně optimistická očekávání týkající se výhledů na výrobu v příštím roce. Firmy jsou stále pozitivní, ale obávají se toho, jak dlouho bude současné ochlazení poptávky trvat, sdělila společnost. Jejich důvěra podle S&P Global klesla na nejnižší úroveň od prosince roku 2024.

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem
Vedení hnutí ANO na tiskové konferenci

Výběr redakce

Poslanci na ustavující schůzi sněmovny složí sliby

ŽivěPoslanci na ustavující schůzi sněmovny složí sliby

před 5 mminutami
Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

před 7 mminutami
Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

08:02Aktualizovánopřed 57 mminutami
V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

před 2 hhodinami
Zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně dvacet lidí

Zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně dvacet lidí

03:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA dle Trumpa nepůjdou do války s Venezuelou

USA dle Trumpa nepůjdou do války s Venezuelou

05:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Barům a klubům klesají tržby

Barům a klubům klesají tržby

před 3 hhodinami
Výstavba Dukovan zvýší nároky na státního regulátora

Výstavba Dukovan zvýší nároky na státního regulátora

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily, tempo bylo nejvyšší od ledna. Pokles trvá čtvrtý měsíc v řadě, index nákupních manažerů (PMI) propadl na 47,2 bodu ze zářijových 49,2 bodu. V pondělí o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.
před 7 mminutami

Katar pohrozil zastavením dodávek LNG do EU kvůli směrnici

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), jejímž účelem je mimo jiné i zabraňovat nucené práci. Na konferenci o energetice v Abú Dhabí to podle agentury Reuters řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.
před 1 hhodinou

Barům a klubům klesají tržby

Bary a diskotéky mají o třetinu méně návštěvníků než před patnácti lety. Na provozovatele nejvíce dopadla pandemie covidu, všeobecné zdražení, ale i to, že v populaci ubylo mladých. Lidí do třiceti let je totiž až o třetinu méně než před dvaceti lety. Současná generace si navíc často radši dopřeje jiný zážitek než noční život, který může vyjít i na tisíce korun. Některé podniky zavírají, jiné se snaží přizpůsobit například tím, že zruší vstupné.
před 3 hhodinami

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Rodinný dům celý ze dřeva. Na kraji Prahy ve Zbraslavi teď roste několik takových. Třeba Trojanovice na severu Moravy začnou příští rok stavět prototyp uhlíkově neutrální bytovky – také ze dřeva. Právě nízkoemisní materiály budou přitom podle Institutu cirkulární ekonomiky hrát ve výstavbě čím dál větší roli. Nejen kvůli klimatickým cílům, ale i dostupnosti bydlení.
před 17 hhodinami

Vznikající vláda má rozpor mezi příjmy a výdaji, na snížení daní není prostor, míní hosté OVM

Plán vznikající koalice předestřený v programovém prohlášení je nevyrovnaný v otázce výdajů a příjmů, shodli se hosté pořadu Otázky Václava Moravce. „Rozpor mezi sliby a zdroji je obrovský,“ prohlásil exministr financí Miroslav Kalousek. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je příjmová stránka popsána velmi vágně a nejasně, a to v situaci, kdy by se veřejné finance měly konsolidovat. Tématem byly i konkrétní návrhy vznikající koalice; se zestátněním ČEZu nesouhlasí kromě Hampla a Kalouska ani poslanec Jan Skopeček (ODS) či šéf odborářů Josef Středula. Představitelé hnutí ANO pozvání nepřijali.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o situaci v Německu

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili kondici německé ekonomiky, která za třetí čtvrtletí stagnovala. O tématu diskutovali profesor ekonomie Achim Wambach, výkonný ředitel Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo Adam Jareš a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
před 21 hhodinami

Datová centra v budoucnu výrazně zvednou spotřebu energie

Elektromobilita, umělá inteligence a hlavně další a další datová centra. To vše spolu s rozvojem ekonomiky zvedne celosvětovou spotřebu elektřiny do roku 2050 až o 75 procent. S propočtem nedávno přišla společnost BloombergNEF. Datová centra již nyní spotřebují zhruba 4,5 procenta světové elektřiny. Do roku 2050 by to mohla být skoro desetina. Nová datová centra vznikají i v Česku.
včera v 08:30

Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

Stagnující německá ekonomika může být příležitostí pro české firmy. Podle agentury CzechTrade se teď o sousední zemi víc zajímají – zakládají nové pobočky nebo kupují tamní podniky. Řada tuzemských společností tam chce expandovat dlouhodobě.
1. 11. 2025
Načítání...