Změnit úředně pohlaví bude možné jen dvakrát za život, navrhují poslanci

Už od květnového rozhodnutí Ústavního soudu se na organizaci Transparent obracejí klienti s tím, jaký bude nový postup při žádosti o úřední změnu pohlaví. „Jestli mají činit nějaké kroky v procesu úřední změny pohlaví, jestli mají jít do tranzice v tenhle moment a co se potom bude dít,“ vyjmenoval některé dotazy spoluzakladatel organizace Transparent Viktor Heumann.

„Nejde to udělat tak, že se jednoho rána probudí a řekne si: ‚já se cítím jako muž‘ a za týden jde k sexuologovi nebo k psychologovi a ten mu to odsouhlasí. Takhle to opravdu nefunguje ani teď, a nebude to fungovat ani potom,“ vysvětluje sexuolog Pavel Turčan.

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) lze očekávat, že zákon za pět měsíců platit nebude. Jak by v takovém případě po prvním červenci proces probíhal, jasné není. „Bude záležet na matrikách a na ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem budou tyto osoby registrovány,“ dodává Blažek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zatím nechtěl návrh komentovat. Své stanovisko k němu chce nejprve sdělit vládě.