Rowlingová oživila kontroverzi kvůli trans osobám. Omluvu od herců z Harryho Pottera nechce

„Je jasné, že musíme udělat víc pro podporu transgenderových a nebinárních lidí, ne pro znehodnocení jejich identity,“ prohlásil tehdy Radcliffe. Dodal, že autorčiny komentáře snad fanouškům filmovou sérii „nepošpiní“.

„Transgenderové osoby jsou tím, za koho se prohlašují, a zaslouží si žít svůj život, aniž by byly neustále zpochybňovány nebo aniž by jim někdo říkal, že nejsou tím, za koho se prohlašují,“ uvedla tehdy Watsonová.

Zatkněte mě, vyzvala Rowlingová skotskou policii

Rowlingová opakovaně čelila obviněním z transfobie, když tvrdila, že transgenderové ženy nejsou ženy. Nedávno slíbila, že bude i nadále „nazývat muže mužem“ a že nebude mazat své starší příspěvky na sociálních sítích, kde tak činí.

Vyzvala také policii ve Skotsku, kde žije, aby ji zatkla na základě nového zákona proti nenávistným projevům poté, co označila několik transgenderových žen za muže. „Pokud to, co jsem zde napsala, lze podle nového zákona považovat za trestný čin, těším se, že budu zatčena, až se vrátím do rodiště skotského osvícenství," napsala.

Skotská policie ale žádné kroky nepodnikla a její mluvčí informovala, že spisovatelčiny komentáře „nebyly vyhodnoceny jako trestné“.