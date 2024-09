Zkraje: Mnoho lidí místo návštěvy praktika zvolí ambulanci

Tuto situaci by pomohla řešit i změna v práci praktických lékařů, kteří chtějí ve větší míře zavádět týmové praxe. To podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové znamená, že v ordinaci působí více než jeden atestovaný praktický lékař a případně další školící se lékaři. Při takové praxi by praktičtí lékaři měli zvládnout i náročnější zákroky.

Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko nevěří tomu, že by ambulantní specialisté nepřijímali urgentní pacienty. Jenže kromě těch urgentních přichází také až pětina pacientů, kteří by mohli řešit své zdraví nejdřív u praktického lékaře přes den.

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt je přesvědčen, že důvodem, proč využití péče praktických lékařů není preferované, je, že politická reprezentace se obává změnit strukturu českého zdravotnictví.

Vláda by se podle něj měla „podívat na to, kde jsou jaké výkony a kde by se daly osekat a kde by naopak bylo potřeba přidat a jít po motivaci pacientů“. Je podle něj nutné vytvořit systém, jak do nemocnic na urgentní příjem dostat pacienty jen s tím, co je opravdu závažné.