ŽIVĚ: Sněmovna má na programu reformu sociálních dávek

Poslanci se ve čtvrtek sešli k dalšímu projednávání vládní reformy sociálních dávek. V úvodním kole by se měli zabývat také vznikem národního parku na Křivoklátsku a povinnou registrací ubytovacích zařízení v elektronickém systému eTurista. Návrh programu mimořádné schůze, kterou nechal svolat vládní tábor, čítá celkem deset bodů.

Návrh zákona o státní sociální podpoře předpokládá nahrazení příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě jednou podporou. Lidé by tak podávali jednu žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Předlohu, kterou koalice řadí mezi priority, poslanci projednají ve druhém čtení. Sociální výbor už doporučil úpravy životního minima, rozšíření skupiny zranitelných osob s vyšší podporou či zmírnění sankcí při opakovaném porušení pravidel.

Na programu mimořádné schůze jsou v prvním čtení také některé poslanecké novely. Jde o rozšíření pravomocí společenství obcí například o možnost založit společnou obecní policii, o rozšíření možností pro udílení medaile Za zásluhy a o uzákonění rodinných zemědělských hospodářství.