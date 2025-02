Sněmovna podpořila vznik národního parku na Křivoklátsku

Soudy ještě řeší námitky obcí, které se záměrem parku nesouhlasí. Rozsudky by podle poslanců ANO mohly ovlivnit podobu novely. Obávají se, že vyhlášení národního parku, které podporují ekologické organizace včetně hnutí Duha, umožní zpřísnění a omezení možností vstupu do krajiny a že vyčleněné cesty bude určovat takzvané opatření obecné povahy.

Chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko od roku 1978. Nový status by umožnil zpřísnit regulace a posílit péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva. Iniciativa Otevřené Křivoklátsko upozorňuje na to, že současná CHKO vznikla především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů. Legislativa definuje národní parky jako rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů.

Vysoká návštěvnost

Řada starostů v oblasti ale dlouhodobě upozorňuje také na to, že už nyní je turistická návštěvnost regionu na hranici únosnosti a vyhlášení parku by ji mohlo ještě zvýšit. Petici proti národnímu parku podepsalo přes 11 300 lidí, Hladík jejich názor ignoruje, prohlásila velmi zvýšeným hlasem Maříková. „Máte to v paži,“ prohlásila poslankyně, podle níž jí ministr nevhodně vstupoval poznámkami do jejího vystoupení. Stěžovala si také na to, že jí Olga Richterová (Piráti) jako předsedající schůze kvůli velmi hlasitému projevu vypnula mikrofon. Maříkové se zastaly poslankyně ANO.

V Česku nyní existují čtyři národní parky, Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.

Novela zavádí také změny v ochraně dřevin a druhové ochraně, kterou nově pojímá jako ochranu biotopů, nikoli jednotlivých druhů. „Nebudeme chránit mravence, ale mraveniště,“ doplnil k tomu Hladík. Novela zavádí také novou kategorizaci odrážející míru ochrany. Novela má zlepšit ochranu stromů a zeleně ve městech a ve volné krajině, jejichž kácení bude možné zpoplatnit nebo uložit náhradní výsadbu. Norma ukládá rovněž zajistit protipožární předěly a požární nádrže v návaznosti na požár v parku České Švýcarsko.