Program 100 ostrovů obnovy přírody podpoří biodiverzitu

Jedním z míst, kterého se změna bude týkat, je 45 hektarů borového lesa u Bernartic na Písecku, kousek od největší vodárenské přehrady v Česku – Želivky. Na jeho kamenitém podloží roste kuřička hadcová, která se vyskytuje jen na dvou místech na světě. „Ten druh byl téměř na vyhynutí,“ upozornil jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi Karel Kříž. Ačkoliv rostlina patří na seznam kriticky ohrožených, už letos v červnu by mohla kvést více než dřív.

Turisté si v Krkonoších pletou útulny s hotely. To škodí přírodě

Program má pomoci splnit unijní závazky

Lesy ČR chtějí letos vybrat dalších 99 podobných míst. Cenné, zatím nechráněné lokality, kde se bude dál hospodařit, ale s ohledem na biodiverzitu anebo klimatické změny. Další „ostrovy“ vyhlásí například v Českém nebo Ždánickém lese. „Jednoznačně to má nároky na odbornost a znalost lokalit a spolupráci. Pokud jde o nároky materiální, program bude, v uvozovkách, velmi levný,“ přiblížil generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Česku by měl navíc projekt pomoci dostát závazkům, které plynou z nové unijní legislativy. Nařízení o obnově přírody platí od loňského srpna a říká, že ji nestačí chránit jen v rezervacích. Zlepšit je potřeba stav ekosystémů také v normálních lesích, na polích nebo ve městech, přičemž první výsledky by měly být vidět už do konce dekády.

„Vnímáme to jako pozitivní posun ve vnímání potřeby změn v lesním hospodaření i mimo zvláště chráněná území,“ poznamenala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová. „To hlavní je, že chceme chránit to nejcennější, co v lesích máme, a že stát má jít příkladem,“ dodal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).