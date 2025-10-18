Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ve věku 96 let zemřela v Jeruzalémě Dita Krausová, jedna z posledních pamětnic holocaustu. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Rodačka z Prahy přežila celkem šest koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů. Na motivy její autobiografie Odložený život vznikl román Osvětimská knihovnice španělského autora Antonia Gonzáleze Iturbeho.

„Paní Dita zemřela po půlnoci v Jeruzalémě. Byl u ní vnuk, když přestala dýchat,“ uvedla pro Seznam Zprávy její rodinná přítelkyně Eva Benešová.

Dita Krausová, rozená Edith Polachová, se narodila 12. července 1929 v Praze do židovské rodiny. Byla dcerou právníka Hanuše Polacha a vnučkou meziválečného senátora Národního shromáždění Johanna Polacha.

V roce 1942 ji jako třináctiletou s rodinou deportovali do Terezína. „Bylo z ní cítit, že ve studiu znovu prožívá to peklo, utrpení, které zažila během holocaustu. O Terezínu říkala, že tam bylo příliš málo pro život a příliš mnoho pro smrt,“ vzpomíná moderátor Daniel Stach, který s Krausovou natočil hodinový rozhovor odvysílaný v rámci pořadu Hyde Park Civilizace.

57 minut
Hyde Park Civilizace s přeživší holocaustu Ditou Krausovou
Zdroj: ČT24

Peklo v Osvětimi

Z Terezína byla přesunuta nacisty do Osvětimi, kde v únoru 1944 zemřel její otec a kde přišlo skutečné utrpení. Když dostaly s matkou čísla, přemýšlely, že je konec, ale neměly, jak se zabít. „Říkala, že jim nezbylo nic jiného než pokračovat dál,“ připomněl moderátor slova Krausové z rozhovoru. „Ona sama oznamovala mámě, že její tatínek zemřel,“ dodal Stach.

Hrdinové pro ni byli ti, kteří se starali v táboře o děti. „Byli to vedoucí, kteří aspoň na chvíli pomáhali dětem se zbavit myšlenek na smrt, která byla všude kolem, když slyšely, že z Osvětimi se odchází jenom komínem,“ poznamenal Stach.

Díky péči židovského pedagoga Fredyho Hirsche byl v Osvětimi zřízen dětský blok, kam byla Krausová pracovně zařazena. Na starosti měla několik knih, které tam sloužily jak vychovatelům, tak i dětem. Knihy se půjčovaly nebo se podle nich hrály nejrůznější hry.

Pro děti v Osvětimi byl idol, nacisty „krotil“. O Fredym Hirschovi vypráví román
Ilustrační

Po zrušení tábora byla s matkou převezena do pracovního tábora v Hamburku a následně do koncentračního tábora Bergen-Belsen. „Byla to ultimátní hrůza. Říkala, že tam byli jenom lidé, u kterých nebylo žádné maso na těle. Němci začali prchat a zhroutila se struktura tábora, nechali je tam umřít. Bylo to pro ni příliš těžké, než aby o tom dokázala mluvit,“ vzpomíná Stach. Matka Krausové zemřela krátce po osvobození, na konci června 1945.

Ona sama se stala jedním z nejmladších židovských dětí v Československu, které válku přežily. V roce 1947 se provdala za spisovatele, učitele a grafologa Otu B. Krause, kterého poznala v Terezíně a Osvětimi. O dva roky později manželé emigrovali do Izraele, kde působili jako učitelé a vychovali tři děti. Jedna dcera jí ale zemřela, když jí bylo dvacet let.

6 minut
Moderátor Daniel Stach o životě pamětnice holocaustu Dity Krausové
Zdroj: ČT24

„Vychovávejte děti proti nenávisti“

„Ale proč jsou Židé tak nenáviděni? Nevidím zásadní rozdíl mezi námi a jinými národy. Židé jsou bohatí i chudí. Slušní i protivní. Nadaní i hloupí, a to vím, protože jsem byla učitelka,“ uvedla Krausová předloni v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu.

„Vypravuji studentům o ‚svém‘ holocaustu. Pozorně naslouchají a nakonec se mě často ptají: ‚Co byste si přála, abychom se od vás naučili? Jaké je vaše poselství?‘ A já je prosím: ‚Až budete mít děti, vychovávejte je proti nenávisti. Neříkejte jim, že si nesmějí hrát s chlapečkem, protože je černý, nebo s holčičkou, protože má šikmé oči. Nenávist je zlá, přináší jen neštěstí a války,‘“ prohlásila tehdy Krausová.

Po manželově smrti v roce 2000 žila v izraelském městě Netanja. Do Prahy se ale vracela, kupříkladu letos v lednu se v metropoli zúčastnila vzpomínkového setkání ke Dni památky obětí holocaustu.

Výběr redakce

Princ Andrew se vzdal královských titulů

Princ Andrew se vzdal královských titulů

08:30Aktualizovánopřed 12 mminutami
Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

před 56 mminutami
Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

13:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dvacet zemí včetně Česka chce vrátit Afghánce nesplňující podmínky do vlasti

Dvacet zemí včetně Česka chce vrátit Afghánce nesplňující podmínky do vlasti

před 3 hhodinami
Afghánistán a Pákistán budou v katarském Dauhá jednat o míru

Afghánistán a Pákistán budou v katarském Dauhá jednat o míru

před 4 hhodinami
Jaderná dohoda vypršela, Írán už limity nezajímají

Jaderná dohoda vypršela, Írán už limity nezajímají

10:59Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Putin na Aljašce vytáhl ruská knížata, Trump chtěl odejít, píše FT

Putin na Aljašce vytáhl ruská knížata, Trump chtěl odejít, píše FT

před 6 hhodinami
O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven po jedné koleji

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven po jedné koleji. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
před 17 mminutami

Zemřela osvětimská knihovnice Dita Krausová

Ve věku 96 let zemřela v Jeruzalémě Dita Krausová, jedna z posledních pamětnic holocaustu. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Rodačka z Prahy přežila celkem šest koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů. Na motivy její autobiografie Odložený život vznikl román Osvětimská knihovnice španělského autora Antonia Gonzáleze Iturbeho.
před 56 mminutami

Motoristé by na zahraničí mohli nominovat Berana místo Turka

Motoristé by na post ministra zahraničí mohli nominovat svého nově zvoleného poslance a bývalého diplomata Karla Berana, a to místo původně avizovaného Filipa Turka (za Motoristy), který byl před zvolením do sněmovny poslanec europarlamentu. Nominaci v rozhovoru pro Týden v politice nevyloučil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Beranovo jméno podle něj zaznívalo během vyjednávání, nicméně to i několik dalších, odmítl Havlíček sdělit podrobnosti.
13:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Praha či Brno řeší tisíce neplacených hrobů

Až u čtvrtiny hrobů v Praze lidé nezaplatili jejich nájemné, potvrdila ČT pražská správa, která se stará o čtyřiatřicet hřbitovů. V Brně eviduje tamní správa stejný problém u každého sedmého hrobu. Důvodem může být úmrtí nájemce, případně ale i ceny za pronájem. Ty na některých hřbitovech rostou.
před 7 hhodinami

Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích

Hnutí ANO, SPD a Motoristé jednají o možné budoucí vládě, přibývají však pochybnosti o případné nominaci některých osobností. Výhrady vyjadřuje i prezident republiky Petr Pavel. O tom, jaká je jeho role v procesu vzniku nové vlády z hlediska ústavy, v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali ústavní právník Jan Kysela, někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a člen senátorského klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík (nestr.).
před 7 hhodinami

Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymeské borreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Bylo jich 7994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze statistik SZÚ. Dalších téměř šest set lidí se nakazilo klíšťovou encefalitidou. Lékaři očekávají, že letošní počty mohou na podzim vzrůst ještě až o třetinu. Neléčená borrelióza může vést i k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.
07:09Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Na desátou zimní sezonu se chystá kampaň Armády spásy Nocleženka. Ta umožňuje lidem bez domova přečkat mrazivé noci v teple a bezpečí. Během minulých devíti zim dárci nakoupili téměř 240 tisíc poukazů. České televizi to řekla mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Projekt funguje vždy od listopadu do dubna, nocleženku lze ale zakoupit kdykoli.
před 9 hhodinami

Kvůli chybějícím miliardám mají nové dopravní stavby stopku

Kvůli chybějícím zhruba 38 miliardám korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury nepodepisují Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli smlouvy k novým projektům. Je jich zhruba padesát. Tam, kde se už staví, peníze nechybí a práce pokračují.
před 10 hhodinami
Načítání...