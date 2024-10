Zájem o očkování proti covidu roste. Část center volá po větším zapojení praktiků

S chladným počasím vzrostl zájem lidí o očkování proti covidu-19. Některá centra v nemocnicích hlásí plné čekárny, uvítala by proto větší zapojení praktiků. Očkování je totiž možné jak v centrech zdravotnických zařízení, tak u praktických lékařů. Kvůli náročné administrativě to ale může být někde problém.

Vakcín je podle ministerstva dostatek. Jsou ve skladech distributora a lékaři si je mohou objednávat stejně jako ostatní očkovací látky. Některá očkovací centra je ale nestačí podávat. Stoupající zájem o očkování proti covidu potvrzují zařízení napříč Českem. „Vzhledem k velkému zájmu opět prodlužujeme provozní dobu infekční ambulance. Do jihlavské nemocnice míří lidé nejenom z Jihlavska, ale ze všech koutů Vysočiny,“ upozornila mluvčí zařízení Monika Zachrlová.

„Do očkování se od začátku září zapojily více než dva tisíce poskytovatelů zdravotních služeb, celkem bylo očkováno více než 130 tisíc lidí, převážně vyššího věku. Je to zhruba stejný počet jako v loni ve stejném období. Denní průměr je v posledním týdnu kolem deseti tisíc očkovaných,“ informoval Jan Řežábek z resortu zdravotnictví.

Do pražského Motola denně přichází na očkování průměrně 150 až 180 zájemců. „Kapacity jsme již navýšili tím, že jsme prodloužili otevírací dobu, a od listopadu budeme očkovat i v sobotu,“ informovala za nemocnici Miroslava Mikasová.

Očkování v ordinacích lékařů by uvítali také například v Hradci Králové nebo v Liberci. „U nás osm z deseti praktiků bohužel neočkuje. Své pacienty znají, víceméně je mohou očkovat bez detailního dotazování,“ popsal mluvčí liberecké krajské nemocnice Václav Řičář.

„Bylo by ideální, kdyby vakcinovali jak praktičtí lékaři, tak očkovací centra. Každý by měl mít možnost zvolit si způsob, který mu nejvíce vyhovuje,“ nechala se slyšet Mikasová z pražské motolské nemocnice.

Vzhledem k rostoucímu zájmu by některá centra v nemocnicích uvítala, kdyby se lékaři do očkování zapojili více. „Zapojení praktických lékařů bychom uvítali už vzhledem k faktu, že máme v tuto chvíli pacienty objednané na dva měsíce dopředu,“ sdělila Stolejda Libigerová.

„Na webových stránkách uvádíme, že v případě plné kapacity našeho očkovacího místa mohou zájemci o očkování využít služeb praktických lékařů v okolí,“ dodala Alena Františková z pardubické nemocnice.

Náročná administrativa

Místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček z minulosti ví, že mnoho jeho kolegů – zřejmě po zkušenostech s nedostatkem vakcín a přeobjednáváním pacientů – na očkování ve svých ordinacích rezignovalo. Jedna lahvička vakcíny je totiž určena pro šest lidí. „A je s tím poměrně dost administrativní práce pro sestřičky, aby pozvaly pacienty ve skupině po šesti,“ vysvětlil.

Dodal ale, že pokyny ze strany Sdružení praktických lékařů byly takové, aby se lékaři v okrese s dalšími kolegy domluvili na tom, kteří očkovat chtějí a mohou, aby si vzájemně přebrali pacienty a vakcinovali je. „Myslím, že jako praktici se snažíme o to, aby nebyl někde v Česku drobný výpadek lékařů, kteří zrovna nemají teď hned volnou kapacitu na očkování proti covidu. To samozřejmě nemohu vyloučit, ale věřím, že se to nestává v nějaké větší míře,“ je přesvědčený Bábíček.

Ministerstvo říká, že pokud něčí praktik neočkuje, můžou se pacienti obrátit na jiného. O nových vakcinačních centrech neuvažuje. Přehled očkovacích míst lidé najdou na tomto webu.