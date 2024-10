Covidu je v Česku nejvíc od začátku roku, sílí zájem o vakcíny

Některá zařízení se potýkají s tím, že respirační onemocnění zasáhne i zdravotníky. Chladnější počasí a kontakty v uzavřených prostorách totiž nákaze nahrávají. „Jdeme do období startu a růstu respiračních nemocí, to samé bychom mohli za chvíli říkat o chřipce, která jistě se brzy začne taky velmi intenzivně šířit,“ varuje Dušek.

Před měsícem se vrátil do svých domovských Klatov, ovšem do penzionu pro seniory. Stále je totiž upoutaný na křeslo. Machovi by teď rádi pořídili elektrický vozík, zjistili ale, že příspěvek na péči budou mít nižší. A s léčbou dlouhého covidu nepomohou ani lázně, jelikož pobyt musí pacient absolvovat do čtyř měsíců od hospitalizace.