Čaj, odpočívat, zvážit očkování, radí primář v sezoně respiračních onemocnění

před 24 m minutami | Zdroj: ČT24

Primář Dlouhý k sezoně respiračních onemocnění (zdroj: ČT24)

S nástupem podzimu jsou na vzestupu respirační onemocnění a očekává se jejich sezona. Jedná se o běžné nachlazení, rýmu či zánět průdušek, ale i vážnější nemoci jako covid-19 nebo chřipku. Desítky virů se podle primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavla Dlouhého chovají různě. Některé se usadí v nose, některé v hrdle a jiné postupují hlouběji do průdušek nebo do plic. Dlouhý doporučuje obezřetnost zejména starším lidem a těm, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním. Zvážit by měli očkování.

U respiračních onemocnění je podle Dlouhého krátká inkubační doba, tedy doba od okamžiku nákazy do prvních příznaků. „U virových infekcí dýchacích cest dva až tři dny. Velmi rychle infekce nastoupí, ale zároveň i rychle odezní. Čili naprostá většina onemocnění trvá tři, čtyři, pět dní,“ řekl. Většinou člověk ani neví, jakým virem se nakazí, podle Dlouhého to vlastně ani není důležité. „U naprosté většiny z nich ani nemáme žádné léky, které by konkrétní virus zabíjely, a ani to není potřeba, protože organismus a naše obranyschopnost se s infekcí dobře vypořádá sama,“ uvedl. Stačí podle něj zůstat doma, uvařit si horký čaj a odpočívat. Nemocní si také mohou pořídit kapky do nosu, dezinfekční bonbóny, kapky na lepší odkašlání nebo léky proti vysoké teplotě. Co když je to covid? Podle Dlouhého u zdravých jedinců není nutné zjišťovat, zdali nejde o covid, ovšem na pozoru by se měli mít lidé ve vyšším věku, tedy 65+, nebo pacienti s chronickými nemocemi. „Ti by měli vědět, zda mají covid či nikoliv, protože mohou velmi rychle dostat protivirové léky, které jednoznačně a velmi dobře fungují v tom, že sníží riziko, že se člověk dostane do nemocnice na JIP, či dokonce zemře,“ upozornil.

Stále se podle Dlouhého vedou diskuze o tom, zda člověku s mírným průběhem onemocnění hrozí nějaké dlouhodobější následky. „Nevíme moc, jak to zjišťovat, nejsou na to nějaké testy, které by vám z krve řekly, že máte následky po covidu. Nejsou na to hlavně žádné léky, které by dokázaly tyto subjektivní potíže, které někteří pacienti po covidu mají, nějak řešit,“ uvedl. Dobrou zprávou podle něj je, že většina těchto příznaků do roka odezní. Prevence: Hygiena, zodpovědnost a roušky Jako prevenci před respiračními onemocněními Dlouhý zmínil mimo jiné hygienu, například pravidelné mytí rukou. „Pokud to jen trochu jde, zůstaňte doma, neposílejte děti do školy, nechte je těch pět až sedm dní mimo kolektiv a ochraňte své okolí před nákazou. Pokud už nezbytně musím někam vyrazit, třeba k lékaři nebo na nákup, tak je dobré si vzít roušku nebo respirátor, abych nešířil infekci,“ připomněl základní pravidla. Uvedl také, že pokud má člověk sníženou obranyschopnost, případně se chystá na operaci, měl by si roušku či respirátor vzít preventivně, například do vozidel veřejné dopravy. „Tam je řada lidí, kteří teď v podzimním období nakaženi budou a mohou tak infekci přenést na mě,“ řekl.

Očkování proti chřipce i covidu Zejména u oslabených jedinců je podle Dlouhého dobré zvážit očkování. Podle něj je také možné spojit více očkování do jedné návštěvy lékaře. „Spojujeme dvě očkování, je to jednoznačně doporučeno u covidu a chřipky, kdy to ušetří jednu cestu k lékaři. Má to naprosto stejné výsledky a je to dobře snášeno,“ ujistil. Pokud ale chce pacient očkování rozložit, doporučuje lékař začít covidem, ten totiž podle něj ve vlně respiračních onemocnění nastupuje dříve než chřipka. „Je také nebezpečnější, dnes už máme jasné důkazy o tom, že covid probíhá těžším způsobem než chřipka,“ dodal.