Šíří se další varianta covidu, zdravotníci vyzývají k očkování novou vakcínou

Světová zdravotnická organizace (WHO) vzhledem k rostoucím počtům koronavirových infekcí vyzvala k očkovacím kampaním u rizikových skupin. Proočkovanost starších lidí a zdravotnického personálu podle ní znepokojivě poklesla. V Česku je proočkovanost proti covidu i nižší než proti chřipce. Podle předsedy České vakcionologické společnosti Romana Chlíbka, jsou ze současné situace znepokojeny země s dvojnásobnou proočkovaností, proto by Česko mělo na problém reagovat také.

„Je tam úplně jiná varianta (covidu), jakási podrodina omikronu. Je to ta varianta, o které se předpokládá, že bude cirkulovat, a už cirkuluje, takže ta odlišnost je tam veliká. Proto také lidé, kteří byli v minulosti očkovaní, by se měli nechat očkovat letos, protože vakcína má jiné složení,“ vysvětlil Chlíbek.

„Vzhledem k tomu, že čísla jdou nahoru, tak už začalo období, kdy by se lidé měli nechat očkovat. Určitě ti rizikoví – ať už senioři či chronicky nemocní,“ nabádá Chlíbek. Přednost by lidé podle něj měli dát očkování proti covidu, od poloviny října je pak vhodné se nechat očkovat proti chřipce.

Podle něj se očkuje především u praktiků, dostupný je seznam očkovacích míst, který bývá zpravidla i v nemocnicích. Dodává, že jsou i oblasti, ve kterých praktický lékař příliš neočkuje, v jeho okolí však může být i jiný lékař, který je schopen očkovat i „cizí“ pacienty.

Nežádoucí účinky covidových vakcín se k horšímu nemění, závažných reakcí po očkování je minimum, podle Chlíbka je možné se nechat očkovat proti covidu i chřipce zároveň, jedná se o bezpečný a stejně účinný postup jako při očkování, které probíhá jednotlivě. Rizikoví pacienti by si však nejdříve měli zajít na očkování proti covidu.

Populaci by měla ochránit „hybridní imunita“

Přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petr Pazdiora zmiňuje, že k nárůstům počtů pozitivních záchytů dochází oproti minulému roku již v letních měsících. „Bohužel se také objevují hospitalizace včetně těch nejzávažnějších na JIPkách a výjimečně dochází také k úmrtím,“ zmínil Pazdiora.

Na odděleních JIP v celém Česku je podle něj kolem osmi lidí, hospitalizováno je potom několik desítek pacientů. Pazdiora však také zmiňuje, že covid nyní nakažlivější není, jelikož má populace dávku „hybridní imunity“ – část je chráněna po očkování, část si infekci prodělala. „Tato imunita by měla chránit proti nejzásadnějším, nejtěžším průběhům, které vedou k hospitalizacím a případně k úmrtím,“ nastiňuje expert. Pokud se podle jeho slov neobjeví varianta, která by na imunitu z dřívějška nezareagovala, neměl by hrozit scénář z let 2021 a 2022.

Ani podle Pazdiory ale nemůže být Česko spokojeno s proočkovaností proti covidu-19, jelikož i dřívější data ukazovala, že byla jednou z nejnižších v Evropě. To platí i za poslední rok, kdy v nejrizikovější části české populace, tedy ve věku 65+, bylo od loňského září vakcínou proti v té době cirkulující variantě proočkováno celkem dvanáct procent populace. U lidí ve věku 12 až 64 let se jedná o necelá čtyři procenta.