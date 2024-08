Mpox není nový covid, uklidňuje šéf evropské WHO Kluge

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , WHO , Reuters

Onemocnění mpox není novým covidem, ať už se jedná o jeho novou, nebo starší variantu, zdůraznil v úterý regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge. Hlavní rozdíl spočívá podle něj v tom, že se dobře ví, jak šíření nemoci kontrolovat.

WHO letos celosvětově eviduje 17 tisíc případů mpox a více než 500 úmrtí. Přes 96 procent všech případů a úmrtí bylo zaznamenáno v Kongu, jehož zdravotnický systém se dlouhodobě potýká se špatnou bezpečnostní situací i infrastrukturou. Více než 70 procent případů a 85 procent úmrtí v Kongu připadá na děti mladší 15 let.

Kluge uvedl, že pozornost věnovaná nové variantě Clade 1 dává Evropě šanci zaměřit se na méně závažnou variantu Clade 2, včetně lepšího poradenství a monitorování v oblasti veřejného zdraví. Každý měsíc je nyní v evropském regionu WHO hlášeno přibližně sto nových případů varianty mpox Clade 2, řekl Kluge. Evropský region zahrnuje 53 zemí Evropy a Střední Asie.

Konžská demokratická republika oznámila, že obdrží první vakcíny proti nemoci mpox od USA příští týden. V pondělí to sdělil konžský ministr zahraničí několik dní poté, co WHO kvůli virovému onemocnění vyhlásila nejvyšší stupeň varování.

Kongo v současnosti potřebuje tři miliony dávek vakcíny. Ministr zdravotnictví Roger Kamba novinářům řekl, že Kongo obdrželo nabídky dodávek vakcín od USA a Japonska. Neuvedl, kolik dávek země obdrží ani kdy mají dorazit vakcíny z Japonska.