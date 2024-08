Hlavní lék na mpox nefunguje, ukázala studie

Lék, který se požívá proti nemoci mpox (dříve opičí neštovice), ve skutečnosti nemá účinnost vyšší než placebo. Ukázala to studie, která současně potvrdila, že je toto léčivo alespoň bezpečné a nemá vážnější vedlejší účinky.

Americký Národní institut zdraví (NIH) oznámil, že antivirotikum, které se používá k léčbě nemoci mpox, proti ní není účinné. V randomizované studii se ukázalo, že nezmírnilo příznaky pacientů rychleji než placebo. Lék tecovirimat se přitom rozsáhle využíval během epidemických vln, které v letech 2022 a 2023 zasáhly USA a Evropu.

Výsledky přišly pouhý den poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila mpox za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Reagovala tak na zvýšený počet případů v Africe. Ve stejný den oznámilo nákazu u osoby, která cestovala do postižené oblasti, Švédsko. A v pátek další tři případy nahlásil Pákistán.