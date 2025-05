Vyúčtování za teplo by si lidé měli důkladně zkontrolovat

Topná sezona končí a skoro dva miliony domácností dostávají vyúčtování za dálkově odebrané teplo v roce 2024. Mnohé si už předloni, kdy energie nejvíc zdražily, zvýšily zálohy. Na účtech tak i kvůli aktuálně klesajícím cenám nacházejí přeplatky. Až pětina uživatelů ústředního topení ale musí naopak doplácet. Vyúčtování za energie by si lidé měli vždy dobře zkontrolovat. A pokud s ním nesouhlasí, mohou jej reklamovat u distributora.

V porovnání s loňskou zimou bylo nutné během té letošní posílat do domácností o pětinu víc tepla. Podle Teplárenského sdružení je to, jako by letošní zima byla delší o jeden měsíc. Ze zásobníků proto Česko začalo čerpat plyn už v září. „Ten hlavní důvod je teplota. Když se podíváme, za posledních sedm dnů se vyčerpalo ze zásobníků zhruba dvacet milionů kubíků plynu,“ vysvětloval 12. října loňského roku vrchní ředitel sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla.

To na vyúčtování poznala i Simona Schröderová, která bydlí na pražském sídlišti Černý Most. V ruce má teď nedoplatek, který přesáhl sedm tisíc korun. „Protože jsme měli nedoplatek už minulý rok za topnou sezonu 2023/2024. My jsme si tedy v podstatě zvýšili zálohy o tisíc korun,“ popisuje.