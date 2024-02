Výborný se protestů zemědělců v Česku nebojí. Hlaváček mu však vyčetl národní politiku

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) si nemyslí, že by se protesty evropských zemědělců rozšířily i do Česka, chápe však jejich frustraci z byrokracie. Europoslanec Martin Hlaváček (nestr. za ANO) vidí za nespokojeností farmářů jiné důvody – například i neřešenou situaci dovozu z Ukrajiny. Agrární analytik Petr Havel by uvítal, kdyby evropská zemědělská politika poskytla farmářům více podnikatelské svobody. Zaznělo to v pátečních Událostech, komentářích.