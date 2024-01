Čeští farmáři mají starosti. Třetina zemědělců je prý ve ztrátě

Podle předsedy svazu Pýchy to, že sektor není v dobré kondici, signalizuje loňský pokles investic a růst úvěrů. „Zemědělci si víc půjčovali a přitom méně investovali, což znamená, že si půjčovali na provoz,“ řekl. Připomněl, že se změnou dotační politiky, která přesunula větší část peněz k menším farmářům, poklesla podpora středních podniků.

„Ekonomická situace u zemědělců není dobrá. Třetina zemědělců ve ztrátě, to není dlouhodobě udržitelné. Tady se obáváme toho, že to povede k tomu, že se firmy budou zase prodávat,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „U tahounů zemědělské ekonomiky, jako jsou obiloviny, olejniny, mléko, vidíme dnes ceny o mnoho nižší než rok, dva roky zpátky. Bohužel při vyšších nákladech,“ podotýká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal

„Se ztrátou prostě dlouhodobě vyrábět nelze. My jsme vyráběli se ztrátou v roce 2022 a v roce 2023,“ sděluje Jiří Vacek z Farmy Poustka. Farmu by chtěl jednou předat svému synovi. Obává se ale, že za takovýchto podmínek ji nebude chtít. Podobný problém teď řeší celý sektor.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) celkové výsledky v zásadě odpovídají očekávání, nelze podle něj porovnávat rok 2023 s velmi úspěšným rokem předchozím. „Pan Jandejsek je ten poslední, kdo by tady měl brečet. Ať vám řekne, kolik desítek milionů korun pobral na různých možných dotacích v posledních letech právě jeho podnik,“ kontroval ministr ve stejném pořadu.

Uvedl, že díky nové zemědělské politice putuje zemědělcům od loňského roku o čtyři miliardy korun více, než to bylo do roku 2022. Je prý alokovaných 60 miliard do roku 2027. Ministerstvo chce se zemědělci o situaci v sektoru jednat. Mimo jiné také o nastavení dotační politiky.

Stěžují si i ovocnáři

Na nízké výkupní ceny a vysoké náklady si dlouhodobě stěžují i ovocnáři. Jen loni zlikvidovali přes tisíc hektarů sadů. Nové stromy vysadili zhruba na stech hektarech. Kvůli úbytku stromů a zároveň nepříznivému počasí byla loni nejnižší úroda ovoce od roku 2017.

„Předpokládáme, že úbytky sadů budou pokračovat, nicméně nebudou tak intenzivní. My pro letošní sezónu v bilanci odhadujeme, že zmizí dalších asi 500 až 600 hektarů,“ uvádí předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

„Pro letošní rok máme v balíku národních dotací navýšené prostředky na obnovu sadů, na jejich restrukturalizaci, i na podporu kapkové závlahy,“ sdělil Výborný.