Všechny strany chtějí změnit podobu inkluze ve školách

Většina uskupení, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci na zvolení do sněmovny (ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, Stačilo!, Motoristé), se shoduje na tom, že na platy školních uklízeček nebo kuchařek mají jít peníze z rozpočtů obcí a krajů. Samosprávy jako zřizovatelé začnou nepedagogické pracovníky financovat od příštího roku. Dostanou na to víc peněz z daní. ČT se ptala i na inkluzi ve školách. Ani jeden z dotázaných politických subjektů neplánuje zachovat její současnou podobu, tedy společné vzdělávání dětí bez rozdílu.
Načítání...