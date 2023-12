Vláda zruší přes 2600 úřednických míst, příští rok tak ušetří skoro tři sta milionů korun

„Těch 1800 lidí nejsou dlouhodobě neobsazená místa, ale jsou to místa, která jsme viděli, že je ukončujeme ke konci roku, protože byly na dobu určitou a že jsou to pozice, které jsme za poslední více než půlrok nedoplňovali, nenabírali,“ přiblížil Jurečka.

Škrtat se bude například na hygienických stanicích. Třeba v Jihomoravském kraji počet hygieniků v příštím roce klesne o pět – tedy o dvě procenta. To je po Praze nejvíc ze všech hygienických stanic. „My jsme provedli jak restrukturalizaci resortu, tak jsme restrukturalizovali jednotlivé úseky ministerstva zdravotnictví,“ uvedl šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více než patnáct set z celkových osmnácti set úřednických pozic seškrtat na úřadech práce. Tam nyní stát zaměstnává přes dvanáct tisíc lidí. „Víme, že budeme dělat i další kroky v oblasti digitalizace, nejenom on-line žádost o důchod, ale i vnitřní změny, obměna softwaru, abychom to dokázali zjednodušit. Rozhodně kvalita a rychlost obsluhy klientů neutrpí,“ ujistil Jurečka.

„Tam, kde padají, lidově řečeno, na ústa, tam, kde jsou fronty, kde se čeká měsíce na vyřízení důchodu, tak tam se bude snižovat? A proč se nesníží ty tři zbytečné resorty, které máme?“ kritizovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Zhruba 370 míst má zrušit ministerstvo financí a třeba sedmdesát pozic má zaniknout na resortu zahraničí. Šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) uvedl, že na nich pracovali hlavně lidé, kteří zajišťovali české předsednictví Evropské unii. „Velmi dbám na to, abychom nemuseli nějak omezovat rozsah našich diplomatických aktivit, bylo by to na širší debatu, není to jen o tom, v uvozovkách, jednoduše ušetřit,“ dodal.