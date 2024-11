Vláda se dohodla s asociací pojišťoven na vybudování dvacítky domovů pro seniory

V Česku by mělo vzniknout dvacet nových domovů pro seniory s 2500 lůžky. Vybuduje je Česká asociace pojišťoven (ČAP). Při podpisu memoranda mezi vládou a ČAP o spolupráci v zajištění dlouhodobé péče to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Služeb pro seniory je už teď nedostatek a se stárnutím společnosti poptávka ještě vzroste. Fiala chybějící péči označil za palčivý problém, na jehož řešení se budou podílet společně veřejný a soukromý sektor.

Podle něj asociace pojišťoven přislíbila v krajích vybudovat dvacet zařízení, díky čemuž vzniknou i nová pracovní místa. Kabinet asociaci podpoří při vyjednávání s kraji a samosprávami. Připravit chce legislativní úpravy ke snížení překážek pro investice do dlouhodobé péče, nastínil premiér. Podotkl, že spolupráce vládního sektoru s privátním při řešení společenských problémů a výzev by měla být v budoucnu častější.

Potřeba koordinace

Podle něj je největší poptávka po domovech pro seniory a se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi a bude potřeba přípravy koordinovat, aby zařízení vznikala v místech s největší potřebou péče. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že dvacítka domovů se vybuduje „bez nároku na státní rozpočet“.

Podle šéfa ČAP Martina Diviše by firmy a pojišťovny, které v tuzemsku podnikají a vydělávají, měly část zisků společnosti vracet. Investici do domovů označil za stabilní. „Není to žádným způsobem zvýšení profitu. Je to dlouhodobý krok, kdy chceme zvýšit počet lůžek,“ podotkl. Ujistil, že nová zařízení nebudou jen pro „horních deset tisíc“. Podle výkonného ředitele ČAP Jana Matouška už práce na prvních dvou zařízeních začínají.

Do poloviny století by mohl podle projekce statistického úřadu počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 na 3,1 milionu. Podíl seniorů a seniorek se tak dostane z nynější pětiny na 30 procent. Přibýt by mělo hlavně lidí nad 85 let. Zatímco teď je jich kolem 200 tisíc, v roce 2051 by jich podle střední varianty mohlo v Česku žít 520 tisíc. Život se postupně prodlužuje. Doba dožití by se mohla do půlky století protáhnout u mužů o více než pět let na 82,2 roku a u žen zhruba o čtyři roky na 87,1 roku.

Podle nedávné studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) pro ministerstvo práce by při zachování dosavadního tempa rozšiřování služeb pro seniory mohlo v roce 2035 chybět 15 tisíc lůžek v seniorských domovech a šestnáct tisíc pečujících pracovníků.