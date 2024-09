Chybí pečovatelé pro lidi s demencí

Střídají se s matkou, dochází k nim i pečovatelka, na kterou v pořadníku čekali měsíce. Mají stále větší problém najít i zdravotnický personál, který by pomohl přímo doma.

Za posledních deset let si otec Davida Máry prošel všemi stádii demence, teď je v terminální fázi. Péči potřebuje neustále – syn u něj i spí. „Podat mému tátovi jídlo je otázka hodiny a půl, on vás mačká, kope, bouchá a vy musíte najít synergii, abyste mu byli schopní za hodinu podat po lžičkách polévku,“ přiblížil Mára.

Ministerstvo slibuje pomoc

S náročnou péčí se potýká stále více rodin. V Česku je přes 160 tisíc lidí s demencí. Se stárnutím populace jich v roce 2050 zřejmě bude až 332 tisíc, tedy dvakrát tolik, vyplývá z dat APSS.

„Potřebujeme více pečovatelek, které by přicházely do domácností, protože nejlepší péče je ta sdílená. Nejhorší varianta je, když to zůstane jen na rodinných příslušnících. Ten plán posílení kapacit tady nevidíme a nevidíme ho ani v návrhu rozpočtu směrem k sociální službám,“ upozornil ředitel APSS Jiří Horecký.