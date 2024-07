V sociálních službách chybí tři tisíce zaměstnanců, odbory žádají vyšší platy

V sociálních službách podle odborů chybí v současné době tři tisíce zaměstnanců. Žádají nárůst platů všech pracovníků v oboru o deset procent, v návrhu ministerstva práce je sedm nebo deset procent pro technické pracovníky, pečovatelkám by ale odměny růst neměly. Sdělili to zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Minulý týden odboráři veřejného sektoru vstoupili kvůli situaci ohledně platů do stávkové pohotovosti. Schůzku se zástupci vlády mají naplánovanou před koncem srpna, při nedohodě chtějí na podzim protestovat.

„Chybí zaměstnanci nejen v pobytových zařízeních, ale i v terénu,“ uvedla místopředsedkyně svazu Jana Hnyková. Podle příkladu, který odbory připravily, má pečovatelka po 18 letech praxe čistý plat například 23 tisíc korun. V Německu se podle Hnykové nabízí 65 tisíc až 80 tisíc korun a ubytování zdarma. Odbory také upozorňují, že obor neláká mladé lidi.

Ministerstvo práce a sociální věcí minulý týden představilo návrh , podle kterého by se části pracovníků veřejného sektoru mohl od září podle jejich odbornosti a délky praxe zvednout základ platu buď o 850 až 3850 korun, nebo o 1220 až 5500 korun hrubého měsíčně. Týkat se to má úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogických sil ve školství.

Státní zaměstnanci by si mohli polepšit buď o 1130 až 4780 korun, nebo o 1620 až 6820 korun, platové tarify by měly růst o sedm či deset procent, což by státní rozpočet stálo 4,6 nebo 6,5 miliardy korun do konce roku.