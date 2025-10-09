V Česku je dlouhodobá tradice, která je výrazně proizraelská a která si oškliví násilí na Židech, řekl v Interview ČT24 ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Na druhou stranu způsob, jakým se izraelská armáda chovala v Gaze, postupně erodoval i toto naše přesvědčení, že náš nejbližší kamarád je Izrael,“ řekl. Podle něj se zaměňuje Izrael jako takový za vládu tamního premiéra Benjamina Netanjahua, což prý většinově neodděloval ani český kabinet. Soudí, že jako přátelé bychom si měli být schopni říct i věci, které se druhé straně nebudou líbit. V pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou též uvedl, že by pro něj nebylo překvapení, pokud by vítězné hnutí ANO přepustilo ministerstvo zahraničí slabšímu koaličnímu partnerovi. „Děje se tak celkem běžně,“ míní.
Vláda neoddělovala Izrael od Netanjahua, soudí ministr Dvořák
