Vláda by měla v ekonomických reformách přidat, říká Kalousek

ČT24, jch

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24 s Miroslavem Kalouskem (zdroj: ČT24)

Bývalý šéf TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek vyčítá současné koaliční vládě mimo jiné to, že „neuklízí po vládách předchozích“. Sám by si přál razantněji snižovat státní výdaje, uvedl v Interview ČT24. Kabinet by podle něj měl o problémech v rozpočtu lépe informovat veřejnost. Také vyvracel, že by se chystal v dohledné době zakládat vlastní politickou stranu, neurčitě vidí své angažmá v budoucích volbách.

Kalousek má za to, že by vláda měla razantněji napravovat ekonomickou situaci v zemi. „Poměrně mě vyděsila informace pana ministra Stanjury, že ty následující dva roky už nemáme nic čekat,“ řekl. Konkrétně by podle něj kabinet měl snižovat výdaje, které nazval přebujelými. „Vláda konsolidačním balíčkem vykompenzovala výdaje, které navýšila sama. Ale dědictví po vládách minulých, dědictví, která jsou v obrovském strukturálním deficitu státního rozpočtu, přes dvě procenta HDP, s tím v podstatě neudělala nic,“ konstatoval. Letošní strukturální deficit se může pohybovat kolem 2,3 procenta, ale ten příští se předpokládá ve výši 2,2 procenta, a to i po všech balíčcích na ozdravení rozpočtu, jak podotkl Kalousek. „Pan premiér ještě na jaře sliboval tempo snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu o jedno procento. Skutečnost je taková, že to bude desetina procenta,“ prohlásil. Sám by chápal, kdyby vláda vystoupila s tím, že nebude schopna svůj slib splnit, protože se nedokázala v koalici pěti stran na snižování deficitu dohodnout. „Jako voliče mě docela uráží, když mi říkají: ‚Nám se to povedlo, my konsolidujeme,‘“ dodal.

Bývalý ministr financí nepřijímá argument, že se koaliční vláda v otázce snižování deficitu dohodla na kompromisu. „Koaliční kompromis je v nástrojích. Ale koaliční kompromis nemůže být v cílech, které si koaliční vláda dala. Jestliže si koaliční vláda dala, že bude snižovat deficit o procento ročně, tak je samozřejmě věcí velmi těžkého kompromisu, jakými nástroji toho jednoho procenta dosáhne. Ale nemůže to dopadnout tak, že si řekne: ‚Není to jedno procento, je to jedna desetina procenta, ten cíl jsme splnili na deset procent, protože to je kompromis.‘ To pak není kompromis, to je nesplněný cíl,“ míní Kalousek. Podle něj je potřeba, aby společnost věděla, že problém stále existuje a strukturální deficit ve výši dvou procent je dlouhodobě neudržitelný. Zdůraznil, že se Česko zadlužuje nejrychleji v Evropské unii, přestože celkově je výše českého státního dluhu v rámci EU nízká. „Nechci strašit bankrotem, ten nehrozí ještě mnoho let,“ doplnil ale. Zároveň měl pro vládu i slova pochvalná. „Spousta jiných věcí se jim zase podařila. Obdivuhodně zvládli uprchlickou krizi z Ukrajiny, obdivuhodně zvládli odpoutat se od stoprocentní závislosti na ruském plynu,“ řekl například. Rezignaci musí zvážit Jurečka, premiér a strana, míní Kalousek Kalousek se také vyjádřil ke kauze ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Vánoční večírek 21. prosince na ministerstvu pokračoval i po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kritické reakce vyvolala i Jurečkova omluva, protože přišla pozdě a uváděl v ní, že by večírek rozpustil dříve, pokud by již o tragických následcích střelby věděl.