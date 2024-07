V létě zpoždění vlaků přibývá, někdy vyústí v kompenzace

Více než deset procent vlaků v červnu nedojelo do cílové stanice včas podle jízdního řádu. Vlaky nabírají zpoždění zejména v letních měsících, můžou za to plánované výluky, ale také mimořádné události v důsledku počasí. Kromě toho se přidávají problémy, které jsou běžné v průběhu celého roku. Jde například o technické potíže na straně dopravců. Pokud je zpoždění delší než hodinu, mají cestující nárok na kompenzaci, někteří dopravci je vyplácejí automaticky. Neplatí to však pro všechny situace.