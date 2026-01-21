Udělá vlny a vytvoří si tak prostor k vyjednávání, říká o Trumpovi Červený

Prezident USA Donald Trump vyjednává stejným způsobem po několik desítek let, myslí si místopředseda sněmovního hospodářského výboru Igor Červený (Motoristé). Trump podle něj postupuje stejně i v případě Grónska. „Udělá vlny, vytvoří si prostor pro vyjednávání a pak v klidu zasedne a dojedná to,“ prohlásil poslanec vládní strany v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kouzlo spočívá podle Červeného v tom, že se protistraně předem neprozradí, jakým způsobem se bude vyjednávat.
Podle poslance Motoristů není jasné, o čem teď mezi sebou jednají Dánsko a USA ve vztahu ke Grónsku. Domnívá se, že Spojené státy nakonec získají prostor pro svoje vojenské základny na ostrově, o které jim nejvíce jde. Červený by v tuto chvíli rozhodně Spojeným státům nevyhrožoval, protože to je podle něj v rámci diplomacie špatné. „Dělat aktivistickou diplomacii nemá žádné výsledky, jen si nějakým způsobem zničíte vztahy,“ míní poslanec.
Evropané by měli zasednout ke stolu s americkou stranou a v klidu s ní vyjednávat, ne jí něco vzkazovat přes média, myslí si. Červený také vyzdvihl Trumpův telefonát premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nebo slovenskému premiérovi Robertu Ficovi (Smer). Americký prezident dle Červeného vnímá posun v geopolitice a centrum diplomacie EU tak prý může být ve střední Evropě.