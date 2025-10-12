Předseda Pirátů Zdeněk Hřib je ohledně kauzy Filipa Turka (za Motoristy) přesvědčený o tom, že zapadá do dlouhodobého způsobu toho, jak se Turek prezentuje. „I jeho přezdívka na sociálních sítích evokuje nacistické odkazy, takže pan Turek je prostě ‚nácek‘, je to objektivně tak,“ řekl v Duelu ČT24 moderovaném Martinem Řezníčkem. Podle Hřiba nemůže být Turek ministrem zahraničí. Nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík si počká, jak dopadne pondělní schůzka Motoristů s budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO). „A pokud se ukáže, že je to pravda, tak je to potom složitější. Ale jestli je to hra, která měla poškodit, tak mě to bude hrozně štvát. A bude to ukazovat, že instituce, které by tu měly působit, asi nefungují,“ uvedl Ševčík. Tvrdí, že Deník N není věrohodný a označil ho za dezinformační web.
Turek je „nácek“, míní Hřib. Počkám, jak dopadne schůzka u Babiše, říká Ševčík
40 minut