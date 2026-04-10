Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat


Události: Co se děje na ministerstvu životního prostředí
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.

Na poslední jednání ministrů životního prostředí v Bruselu za Česko nedorazil šéf resortu, ale vládní zmocněnec a zároveň poslanec Filip Turek. Debatoval o budoucnosti emisních cílů pro automobily, které jsou podle zmocněnce „příliš ambiciózní“.

Na jednání Rady plánuje Turek jezdit i nadále. „Samozřejmě můžeme někdy jet určitě i s ministrem společně. Ale vyloženě Rady ENV (ENV – Rada pro životní prostředí) jsou v mé kompetenci. A naposledy na ENV, pokud se nepletu, bylo jen sedmnáct ministrů a zbytek byli náměstci, zmocněnci,“ dodal Turek s tím, že může i hlasovat – údajně se opírá o stanovisko zahraničního odboru ministerstva. 

Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí
Igor Červený a Filip Turek

„Motoristé dělají z Filipa Turka ministra, i když jím není, partneři v Evropské unii nevnímají nikoho jiného než ministra, který má všechny pravomoci,“ uvedl v reakci bývalý ministr životního prostředí a nynější poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL).

„V Bruselu platí zásada, že si každá země sama vybere, kdo ji na jednáních bude zastupovat. V praxi se sleduje jediná věc, jestli je v sále přítomno alespoň čtrnáct ministrů, tedy nadpoloviční většina. Tím se formálně naplní požadavek, aby každá ze zbylých třinácti zemí měla do páru ministra, který za ni jakoby odevzdá hlas. Ve skutečnosti ale hlasuje každá delegace samostatně – ať už ji vede náměstek, zmocněnec, nebo velvyslanec,“ popisuje situaci bruselský zpravodaj ČT Petr Obrovský.

Červený nepojede kvůli akci zemědělců na unijní radu, zastoupí ho Turek
Filip Turek (za Motoristy) a Igor Červený (Motoristé)

Náklady na zahraniční cestu

Podle zjištění serveru iDNES.cz poslední Turkova cesta na jednání ministrů vyšla na desítky tisíc korun, jen ubytování v hotelu vyšlo na deset tisíc korun za noc. 

„Letěli jsme normální linkou, ani jsme neletěli speciálem, a co se týče hotelu, tak je to absolutně běžná cena. Je to ošklivý hotel vedle Rady a bohužel v době Rady Brusel tolik stojí. Každá asistentka, každý poradce bydlí ve stejném hotelu,“ brání se vládní zmocněnec.

Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriely Svárovské (Zelení, klub Pirátů) to nevypadá jako úspornost v zacházení s veřejnými prostředky. „Ty náklady nejsou podle mě hlavní hledisko, ale pro to, aby tam skutečně cestoval jako člověk, který tam nemá co dělat,“ míní Svárovská.

MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem
Filip Turek (za Motoristy)

Sedmnáctiletý šéf sekretariátu

Deník N zase upozornil na to, že sedmnáctiletý Samuel Kocanda, syn vysoce postaveného úředníka na ministerstvu, nastoupil jako vedoucí sekretariátu ve státní Správě jeskyní. A to i díky tomu, že se během výběru změnil popis vybírané funkce. Podle zástupců organizace dotyčný pracuje na řadové pozici, je zplnoletněn a pro Správu pracoval.

„Je to opravdu oddělení o jednom a půl člověku. Zajišťuje pouze čistě příjem telefonátů, vyřizování pošty, takže i to, co bylo ve výběrovém řízení nazýváno jako vedoucí, tak je pouze organizování práce těchto dvou lidí,“ řekl mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš.

„Vyhrát výběrové řízení v sedmnácti letech a nastoupit na vedoucí pozici, když je to rodinný příslušník nejvyššího státního tajemníka na ministerstvu... to je minimálně divné,“ domnívá se Hladík.

Kocanda byl na webových stránkách instituce uveden jako vedoucí, což organizace označila za omyl.

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Podle dostupných informací jde o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu a pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou.
07:32Aktualizovánopřed 19 mminutami

Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.
před 3 hhodinami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
12:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy pro sobotu, neděli a pondělí. Nafta zdraží o 70 haléřů na 45,90 koruny za litr, benzin o 18 haléřů na 41,95 koruny za litr. V pátek nafta na čerpacích stanicích podle předchozího rozhodnutí kabinetu výrazně zlevnila. Na mnohých místech ji prodejci nabízeli za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
10:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Zemřela Helena Vovsová, která pomáhala Židům pracujícím pro Heydricha

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna, dožila se sta let.
před 6 hhodinami

Nejsou to pěstouni, přesto mění dětem život. Hostitelů je málo

Nadační fond Spoluživot hledá nové hostitele pro děti z dětských domovů. Hostitelská péče je málo známou alternativou k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounství dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Hostitel se nestává náhradním rodičem, ale nabízí možnost trávit společný čas a navázat dlouhodobý vztah. V dětských domovech v Česku žije přes čtyři tisíce dětí.
před 7 hhodinami
