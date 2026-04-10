Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
Na poslední jednání ministrů životního prostředí v Bruselu za Česko nedorazil šéf resortu, ale vládní zmocněnec a zároveň poslanec Filip Turek. Debatoval o budoucnosti emisních cílů pro automobily, které jsou podle zmocněnce „příliš ambiciózní“.
Na jednání Rady plánuje Turek jezdit i nadále. „Samozřejmě můžeme někdy jet určitě i s ministrem společně. Ale vyloženě Rady ENV (ENV – Rada pro životní prostředí) jsou v mé kompetenci. A naposledy na ENV, pokud se nepletu, bylo jen sedmnáct ministrů a zbytek byli náměstci, zmocněnci,“ dodal Turek s tím, že může i hlasovat – údajně se opírá o stanovisko zahraničního odboru ministerstva.
„Motoristé dělají z Filipa Turka ministra, i když jím není, partneři v Evropské unii nevnímají nikoho jiného než ministra, který má všechny pravomoci,“ uvedl v reakci bývalý ministr životního prostředí a nynější poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL).
„V Bruselu platí zásada, že si každá země sama vybere, kdo ji na jednáních bude zastupovat. V praxi se sleduje jediná věc, jestli je v sále přítomno alespoň čtrnáct ministrů, tedy nadpoloviční většina. Tím se formálně naplní požadavek, aby každá ze zbylých třinácti zemí měla do páru ministra, který za ni jakoby odevzdá hlas. Ve skutečnosti ale hlasuje každá delegace samostatně – ať už ji vede náměstek, zmocněnec, nebo velvyslanec,“ popisuje situaci bruselský zpravodaj ČT Petr Obrovský.
Náklady na zahraniční cestu
Podle zjištění serveru iDNES.cz poslední Turkova cesta na jednání ministrů vyšla na desítky tisíc korun, jen ubytování v hotelu vyšlo na deset tisíc korun za noc.
„Letěli jsme normální linkou, ani jsme neletěli speciálem, a co se týče hotelu, tak je to absolutně běžná cena. Je to ošklivý hotel vedle Rady a bohužel v době Rady Brusel tolik stojí. Každá asistentka, každý poradce bydlí ve stejném hotelu,“ brání se vládní zmocněnec.
Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriely Svárovské (Zelení, klub Pirátů) to nevypadá jako úspornost v zacházení s veřejnými prostředky. „Ty náklady nejsou podle mě hlavní hledisko, ale pro to, aby tam skutečně cestoval jako člověk, který tam nemá co dělat,“ míní Svárovská.
Sedmnáctiletý šéf sekretariátu
Deník N zase upozornil na to, že sedmnáctiletý Samuel Kocanda, syn vysoce postaveného úředníka na ministerstvu, nastoupil jako vedoucí sekretariátu ve státní Správě jeskyní. A to i díky tomu, že se během výběru změnil popis vybírané funkce. Podle zástupců organizace dotyčný pracuje na řadové pozici, je zplnoletněn a pro Správu pracoval.
„Je to opravdu oddělení o jednom a půl člověku. Zajišťuje pouze čistě příjem telefonátů, vyřizování pošty, takže i to, co bylo ve výběrovém řízení nazýváno jako vedoucí, tak je pouze organizování práce těchto dvou lidí,“ řekl mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš.
„Vyhrát výběrové řízení v sedmnácti letech a nastoupit na vedoucí pozici, když je to rodinný příslušník nejvyššího státního tajemníka na ministerstvu... to je minimálně divné,“ domnívá se Hladík.
Kocanda byl na webových stránkách instituce uveden jako vedoucí, což organizace označila za omyl.