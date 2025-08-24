Podle ministra zemědělství a předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je kvůli cenám potravin velmi důležité vytrvat v tlaku na obchodní řetězce. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Člen sněmovního zemědělského výboru David Pražák (ANO) je přesvědčen, že pro cenově dostupné potraviny je třeba snížit ceny energií. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha varoval před zvýšením cen v případě, že bude schválen rozpočet EU pro zemědělce.
Tlak na řetězce a ceny energií, zvažují cestu k levnějším potravinám Výborný a Pražák
Výborný připomněl, že vláda v současném funkčním období snížila DPH na potraviny z patnácti na dvanáct procent. „Zcela jistě to mělo pozitivní vliv a já nejsem přesvědčen o tom, že volební kampaň má být o slibech, které potom nejsou naplněny, nebo jsou těžko naplněny,“ řekl ministr. Podotkl, že DPH nemůže cenu potravin ovlivnit zásadně a dramaticky.
Například cena cukru v tuzemsku se podle Výborného meziročně snížila o 29 až 33 procent podle typu cukru. Máslo podle ministrových informací stálo průměrně 241 korun za kilogram, nyní podle něj stojí 211. „Já bych vlastně byl nejradši, kdyby se – a nemám na to vůbec žádný přímý vliv – ceny podařilo držet na rozumné úrovni jak pro spotřebitele, tak ale taky pro zemědělce a farmáře,“ sdělil.
Zdůraznil, že je důležité vydržet v tlaku na obchodní řetězce. „To si myslím, že má větší vliv, než když se budeme bavit, jestli bude DPH o plus jedno nebo dvě procenta nahoru.“ Dodal, že řetězce ovládají osmdesát až devadesát procent prodejů.
Uděláme vše pro změnu rozpočtu EU, slibuje Pražák
ANO chce, aby občané měli cenově dostupné potraviny, konstatoval Pražák. To bude podle něj záležet na tom, jestli se povede snížit ceny energií. „To je naše priorita, která musí být. Od toho se odvíjí úplně všechno,“ je přesvědčen.
Dalším důležitým aspektem podle něj je také dopad emisních povolenek na ceny paliva. „Protože to není jenom o pohonných hmotách, ale samozřejmě z té nafty pak jsou rozdílné ceny hnojiv a tak dále,“ doplnil.
Podle Pražáka není možné, aby rozpočet EU pro zemědělce, tak jak je navržený, zůstal. „Myslím si, že až bude u vlády kdokoliv – a věřím tomu, že to bude hnutí ANO – uděláme všechno pro to, aby se ten rozpočet změnil,“ avizoval.
Pýcha varuje před zastropováním
Předseda Zemědělského svazu varoval, že pokud by došlo k tomu, že rozpočet EU pro zemědělce by byl jak nominálně, tak reálně nižší, zemědělci nedostanou finance a budou tak tlačit na zvýšení cen. „Pokud by to bylo jen v Česku, tak čeští zemědělci nejsou schopni ovlivnit ty evropské, potažmo světové ceny. Pokud by to bylo ale v celé EU, tak logicky by tlak byl od všech zemědělců v celé EU,“ zdůraznil Pýcha.
Pýcha upozornil, že ve většině potravin je finální částka, která spadá na zemědělskou surovinu, velmi malá. „U takového pečiva je to v řádech jednotek procent. Takže daleko větší vliv má cena energií, pohonných hmot, daně, mzdy a tak dále – včetně daně z přidané hodnoty,“ vypočítal předseda Zemědělského svazu.
V návrhu společné zemědělské politiky je podle Pýchy vedle rozpočtu také otázka zastropování, která by se masivně dotkla českého zemědělství. Spolu se Slovenskem by podle něj bylo tuzemsko nejvíce zasažené z celé EU. „Tam hrozí, že až 95 procent produkce by bylo znevýhodněno,“ varoval.
